Herner Feuerwehr rettet Mieter aus Wanner Mehrfamilienhaus

Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Samstagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz.

Herne. Brandgeruch und Hilferufe aus einem Mehrfamilienhaus: Die Herner Feuerwehr hat am Samstag einen Menschen aus einer brennenden Wohnung gerettet.

Die Feuerwehr hat am Samstagabend einen Menschen bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wanne retten müssen.

Hilferufe und Brandgeruch

Über einen ausgelösten Rauchmelder, Brandgeruch und Hilferufe aus einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Ruschenhof in Wanne hatte ein Nachbar um 20.52 Uhr die Leitstelle informiert, berichtet die Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bis auf eine vermisste Person - der Mieter der Wohnung - alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Nachdem die Tür der Brandwohnung im 1. Obergeschoss gewaltsam geöffnet wurde, konnte der Mieter innerhalb kürzester Zeit aus den verrauchten Zimmern gerettet werden.

In der Küche der Wohnung brannte ein Elektrogerät in der Küche, das von der Feuerwehr aus der Wohnung gebracht und gelöscht wurde. Nach dem Lüften der Räume konnten die anderen Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Bewohner in ein Krankenhaus.

Mehr Berichte aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.