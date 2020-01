Böllerreste am Kreisverkehr in Wanne-Süd. Böller sorgten bei der Herner Feuerwehr für reichlich Einsätze.

Herne. Die Retter der Herner Feuerwehr hatten eine arbeitsreiche Silvesternacht. Zum Glück kamen keine Personen ernsthaft zu Schaden. Die Bilanz.

Herner Feuerwehr hatte in der Silvesternacht viel zu tun

Die Nacht ins neue Jahr sei im Grunde ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, so die Feuerwehr, doch verglichen mit dem Vorjahr haber sie eine auffallend hohe Anzahl an Einsätzen bewältigen müssen. So wurden die Löschfahrzeuge zu 22 Brandeinsätzen und die Rettungsdienstfahrzeuge zu 160 Rettungsdiensteinsätzen gerufen.

Brennender Adventskranz und Kellerbrand

Neben brennenden Mülltonen, brennendem Unrat und zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen wurden der Leitstelle gegen Abend ein brennender Adventskranz in der Straße Am Kricken und kurz nach Mitternacht ein Kellerbrand auf der Holsterhauser Straße gemeldet.

Beim Adventskranz mussten die entsandten Einsatzkräfte nicht mehr tätig werden, da die Anwohner ihn eigenständig gelöscht hatten. Der Kellerbrand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die anschließende Brandrauchkontrolle des gesamten Wohnhauses gestaltete sich jedoch mühsam.

Dieses Spielzeugauto wurde mit zwei Böllern gesprengt. Foto: Bolsmann

Verletzungen durch Raketen und Feuerwerkskörper

Eine deutlich wahrnehmbarer Anstieg der Einsatzzahlen sei im Rettungsdienst zu verzeichnen gewesen. Die schon tagsüber hohe Anzahl an Anrufen der Notrufnummer setzte sich in der Nacht fort. Direkt nach dem Jahreswechsel waren es vor allem Verletzungen durch Raketen und Feuerwerkskörper, die zu Einsätzen führten. Hier bewährten sich die vorgeplante Maßnahme, die Bereitstellung an Kräften durch alle am Rettungsdienst beteiligten Partner in der Silvesternacht zu erweitern. Auch mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere die Mitglieder des Löschzuges Holsterhausen, verbrachten den Jahreswechsel damit, die Berufsfeuerwehr zu unterstützen und besetzten mehrere Löschfahrzeuge. Insgesamt waren 86 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht im Einsatz.

Polizei zählte 137 Einsätze in Herne, Bochum und Witten

Das Polizeipräsidium Bochum, zu dem auch Herne gehört, zählte insgesamt 137 Einsätze in der Silvesternacht für die Städte Bochum, Herne und Witten. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen 28 Körperverletzungsdelikten, vier Taschendiebstählen und zwei Rauben. In vier Fällen kam es zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Insgesamt fünf Personen wurden über die Nacht vorübergehend dem Polizeigewahrsam zugeführt.

In sieben Fällen erwischte die Polizei Autofahrer, die alkoholisiert am Steuer saßen; einer hatte überdies Drogen konsumiert. Es wurden Blutproben angeordnet. Polizisten und Rettungskräfte kamen über den Jahreswechsel nicht zu schaden. Welche von den Einsätzen in Herne stattfanden, konnte die Polizei nicht sagen.