Im Dezember stieg in Herne die Arbeitslosigkeit leicht an, doch die Bilanz zum Jahresabschluss fällt positiv aus.

Herne. Die Herner Arbeitslosenstatistik ist zum dritten Mal in Folge zum Jahresende besser als im jeweiligen Vorjahr. Im Dezember mehr Arbeitslose.

Herner Arbeitsmarkt erneut zum Jahresende verbessert

Bereits vor den Weihnachtsfeiertagen hatte Frank Neukirchen-Füsers, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, eine positive Jahresbilanz für den Arbeitsmarkt in Herne gezogen. Dieses Fazit bekräftigt er aus Anlass der Veröffentlichung der Zahlen für Dezember.

Zum dritten Mal in Folge schneide die Statistik zum Jahresende besser als im Vorjahr ab. Seit 2016 habe sich die Arbeitslosigkeit in Herne um rund 1800 Personen reduziert. „Herne hat in den letzten Jahren auf dem Arbeitsmarkt eine äußerst positive Entwicklung durchlaufen. An diese Erfolge möchten wir 2020 weiter anknüpfen, auch wenn die Herausforderungen steigen“, bekräftigt Frank Neukirchen-Füsers.

1114 offene Stellen aktuell bei der Agentur für Arbeit gemeldet

Im Dezember 2019 zählt die Herner Arbeitsagentur 7701 Arbeitslose (Agentur für Arbeit und Jobcenter). Das war das erste Anstieg in 2019. Im Vergleich zum November waren es 199 arbeitslose Personen mehr, aber 502 Personen weniger gegenüber Dezember 2018. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte an, bleibt aber mit 9,8 Prozent weiter unter der 10-Prozentmarke.

„Unser Ziel für 2020 bleibt die Qualifizierung der Arbeitnehmer, Arbeitslosigkeit weiter abzubauen und Fachkräfte und damit auch die Beschäftigung in Herne weiter aufzubauen und zu stabilisieren“, so Neukirchen-Füsers. Derzeit sind 1114 offene Stellen im Bestand des Herner Arbeitgeber-Services registriert.

In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch jene Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind. Im Dezember lag die Unterbeschäftigung bei 12.029 Personen.