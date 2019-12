Herner Apotheken: Robert Sibbel ist neuer Sprecher

Robert Sibbel, Inhaber der Ruhr-Apotheke in Wanne, ist neuer Sprecher der Herner Apotheken.

Herne. Robert Sibbel vertritt künftig die Interessen der Herner Apotheker. Der Inhaber der Wanner Ruhr-Apotheke ist Nachfolger von Heribert Lauck.

Die Herner Apotheker haben Robert Sibbel zum neuer Sprecher und Kreisvertrauensapotheker gewählt.

Angela Kischkel zur Stellvertreterin gewählt

Der 52-jährige Inhaber der Wanner Ruhr-Apotheke löst Heribert Lauck ab, dessen Stellvertreter er zuvor war. Lauck hat kurz vor Weihnachten die Horst-Apotheke in Holsterhausen geschlossen und ist in den Ruhestand gegangen.

Sibbel ist damit für die kommenden fünf Jahre ehrenamtlicher Ansprechpartner für seine Kolleginnen und Kollegen vor Ort und zugleich Verbindungsstelle zur Apothekerkammer in Münster. Zu seiner Stellvertreterin ist Angela Kischkel gewählt worden. Die 51-Jährige ist Inhaberin der Convita-Apotheke am EvK Eickel und der Convita-Apotheke an der Akademie Mont-Cenis.

„Wichtige Schnittstelle“

Der Kreisvertrauensapotheker sei eine „wichtige Schnittstelle in die Kollegenschaft vor Ort“, erklärt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe.