Herner (34) nach versuchtem Laubeneinbruch festgenommen

In Herne hat ein Mann versucht in eine Gartenlaube einzubrechen.

Herne. In Herne hat ein stark alkoholisierter Mann versucht, in eine Gartenlaube einzubrechen. Der Garteninhaber konnte ihn stoppen.

In einer Herner Kleingartenanlage an der Emscherstraße ist es am Mittwoch, 29. Juli, gegen 5.40 Uhr, zu einem Einbruchsversuch gekommen. Laut Polizei versuchte ein 34-jähriger Herner, mit einem Messer eine Zugangstür einer Gartenlaube aufzubrechen.

In dieser Gartenlaube befand sich jedoch der 30-jährige Garteninhaber aus Herne. Dieser bemerkte den Einbruch, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 30-Jährige den stark alkoholisierten Mann einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, teilt die Polizei mit.

Ein im Rahmen der Maßnahmen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Das Kriminalkommissariat 35 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel finden Sie hier.