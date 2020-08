Herner (24) bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Herne. Bei einem Messerangriff ist ein Herner (24) lebensgefährlich verletzt worden. Durch eine Notoperation konnte er gerettet werden.

Nach einem Messerangriff auf einen 24-jährigen Herner suchen Staatsanwaltschaft Bochum und Polizei nach Zeugen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wird eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt.

Ein Passant hatte den lebensgefährlich verletzten 24-Jährigen am Freitagnachmittag, 31. Juli, alleine auf dem Gehweg der Dorstener Straße in Herne, in Höhe der Hausnummer 248, vorgefunden, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Verletzte wies zwei Stichverletzungen auf. Mithilfe einer Notoperation konnte er gerettet werden – sein Zustand ist inzwischen stabil.

Ermittlungen wurden aufgenommen

Die Mordkommission 6 unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Michael Weirich sowie Staatsanwalt Dietrich Streßig haben die Ermittlungen aufgenommen. Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Ergreifung des Täters führen, und loben dafür 3000 Euro aus. Zeugenhinweise gehen an: Polizeipräsidium Bochum Telefon: 0234-909-5034 oder -4441.

