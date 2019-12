Herne zeichnet Ehrenamtler aus und überprüft Konzept

Als eine der ersten Kommunen hat Herne 2009 die Ehrenamtskarte eingeführt. Zehn Jahre später hat die Stadt 40 Inhaber der ersten Stunde geehrt. Der Rat der Stadt hat derweil die Verwaltung beauftragt, das bisherige Ehrenamtskonzept weiterzuentwickeln.

Als Dankeschön hatte die Stadt die Ehrenmänner und -frauen der ersten Stunden in den „Mondpalast“ in das Stück „Die (fast) glorreichen Sieben“ und zu einem Buffet eingeladen. Bürgermeister Erich Leichner würdigte den Einsatz der geladenen Bürger: „Ohne das Ehrenamt, ohne dieses bürgerschaftliche Engagement wäre unser Gemeinwesen heute kaum vorstellbar.“ Die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer setzten ihre Zeit, ihre Kompetenz und ihre Energie für Aufgabe ein, deren Erfüllung für das Zusammenleben einer Gesellschaft wertvoll und unverzichtbar sei, so Leichner.

Ausgabe von mehr als 2500 Ehrenamtskarten

Bisher wurden nach Angaben der Stadt in Herne seit Einführung mehr als 2500 Karten ausgegeben. Die Inhaber erhalten bei „Partnern“ der Stadt zahlreiche Vergünstigungen. So gibt es beispielsweise Rabatte auf Schmuck, Blumen, Konzertkarten und Privatkredite und reduziere Eintrittspreise im Schwimmbad und im Kino.

Trotz der Erfolgsgeschichte sieht die Politik Handlungsbedarf. Der Rat hat die Stadt beauftragt, ein Konzept zur „Weiterentwicklung der Wertschätzungs- und Anerkennungskultur im Ehrenamt“ zu erarbeiten. Ziel soll die „Gleichbehandlung aller Ehrenamtlichen auf möglichst vielen Feldern“ sein. Auch die Ehrenamtskarte ist Teil dieser Überprüfung.

Frei Parken für Ehrenamtler der Feuerwehr? Dieser Vorschlag der Stadt löste eine politische Debatte aus. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Auslöser für die politische Debatte war der (letztlich beschlossene) Vorschlag der Verwaltung, die Motivation von Mitarbeitern der Freiwilligen Feuerwehr durch Vergünstigungen zu erhöhen. Dazu zählte auch kostenloses Parken, was auf Kritik stieß. Die SPD regte bereits in der Debatte über die Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr an, auch über Vergünstigungen für Ehrenamtler im „lebensrettenden und gesundheitlichen Bereich“ nachzudenken. Mit der CDU stellte die SPD schließlich den Prüfauftrag für die Weiterentwicklung des Ehrenamtskonzept.

Alle Infos rund ums Ehrenamt in Herne gibt es hier: https://www.herne.de/Rathaus/Buergerbeteiligung/Ehrenamtsbuero/