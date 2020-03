Herne: Zahl der Übernachtungen ist im letzten Jahr gestiegen

Die Zahl der Übernachtungen in Herne ist gestiegen. Hier ein Blick in ein Zimmer des Parkhotels.

Herne. Die Zahl der Übernachtungen ist in Herne im vergangenen Jahr gestiegen. Eine Neuauflage des Unterkunftsverzeichnisses gibt einen Überblick.

Im Zweijahresrhythmus aktualisiert die Stadtmarketing Herne GmbH (SMH) das touristische Unterkunftsverzeichnis. Mit einer Startauflage von 2000 Exemplaren ist die kostenlose Neuauflage der Broschüre ab sofort im Herner Rathaus, im Bürgerlokal Wanne und im Ticketshop der SMH erhältlich.

Über die Internetseite der Stadtmarketing Herne können auswärtige Gäste die Broschüre am Bildschirm durchblättern, darüber hinaus stehe dort eine PDF-Version zum Download bereit, heißt es es in einer Mitteilung der SMH. Eingebunden sei auch das Geoportal Herne, das alle 16 Unterkünfte und 16 Tagungs- und Eventräume auf dem Stadtplan von Herne verortet.

Zahl der Übernachtungen in Herne ist gestiegen

Ob Hotel, Appartement oder Zimmer mit Frühstück, in Herne finde jeder die passende Unterkunft, teilt die SMH mit. „Die Auslastung der hiesigen Hotels ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Gut aufgestellt ist Herne besonders bei kleineren Pensionen“, so Astrid Jordan, zuständige Projektleiterin der SMH.

Die Zahl der Übernachtungen in Herne sei im Vorjahr um 15,8 % auf insgesamt 78.261 gestiegen. Die Übernachtungen bei Pensionen seien in diesen Zahlen des Landesbetriebs IT.NRW nicht enthalten. Gemessen an der Einwohnerzahl und der zentralen Lage in der Mitte des Ruhrgebiets und den guten Verkehrsanbindungen biete Herne Raum für Wachstum. „Was uns im Vergleich zu Nachbarstädten fehlt, ist ein Hotel mit hoher Kapazität, um große Gruppen bedienen zu können“, so Jordan.

Mehr Geschäftsreisende als Touristen

„Die Statistiken zur Bettenbelegung trennen nicht zwischen Touristen und Geschäftsreisenden, wir gehen aber davon aus, dass geschäftliche Anlässe überwiegen“, so Holger Wennrich, Geschäftsführer der SMH. „Den deutlichen Anstieg der Übernachtungen führen wir wesentlich auf Hernes natürlichen Standortvorteil und die positive Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Herne zurück“, erläutert Wennrich. Hernes zentrale Lage mitten im Ruhrgebiet biete eine gute Ausgangslage für Touren in die Region.

„Die Wege zu den Hot-Spots des Reviers sind kürzer als innerstädtische Entfernungen anderer Großstädte“, so Wennrich. Für das Ruhrgebiet sei Herne deshalb ein zentraler Treffpunkt für Tagungen und Events mit vielfältigen Möglichkeiten zwischen Industriekultur und moderner Architektur. Durch die Imagekampagne habe sich Hernes Außenwahrnehmung verbessert.