Der Bergbau ist seit 2018 Vergangenheit. Fußgängerampeln mit Kumpel-Piktogrammen sollen an die Zechenhistorie erinnern und vor allem die Leistung der Bergmänner würdigen.

Bergmannsampel Herne weiht am Montag die erste Bergmannsampel ein

Herne. Nach längerer Diskussion und auch einigen Widerständen wird nun in Herne die erste Bergmannsampel eingeweiht. Sie steht in Röhlinghausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herne weiht am Montag die erste Bergmannsampel ein

Was lange währt ...: Die erste Herner Bergmannsampel wird am Montag, 16. Dezember, in Röhlinghausen eingeweiht.

Das berichtet die SPD-Ratsfraktion. Um 10 Uhr werde die umgerüstete Fußgängerampel an der Edmund-Weber-Straße/Bergmannstraße mit den entsprechenden Piktogrammen in Betrieb genommen. Auf Initiative der SPD hat die Bezirksvertretung Eickel am 7. Februar erstmals über die Umgestaltung ausgewählter Fußgängerampeln gesprochen.https://www.waz.de/staedte/herne-wanne-eickel/bergmannampel-bezirk-eickel-blitzt-bei-stadt-herne-ab-id216723467.html

Reminiszenz an den Bergbau

In der Folge brachte die SPD das Thema auch in den anderen Stadtbezirken ein - mit der Folge, dass diese Reminiszenz an den Bergbau von allen Bezirken und zum Teil auch gegen Widerstände aus der Verwaltung beschlossen worden sind.