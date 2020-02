Herne: Volker Diefes kommt zur Comedy ins Betten-Haus

Herne. Die Reihe „Comedy im Bett“ geht in eine neue Runde. Diesmal kommt Volker Diefes. Sein Ziel: die Zuschauer begeistern und entschleunigen.

Das Bettenhaus an der Bünder Straße 9 in Holsterhausen veranstaltet am Mittwoch, 18. März, um 20 Uhr erneut die „Comedy im Bett“.

Comedian an diesem Abend ist Volker Diefes. Auch Diefes sei ein echter Smartphone-Junkie geworden, heißt es in der Ankündigung. Doch jetzt drücke er die Reset-Taste und finde Zuflucht im Theater. Die Zuschauer können sich Diefes entschleunigen und begeistern lassen, denn man könne auch ohne Smartphone richtig Spaß haben: im Kabarett! Die Presse schreibt begeistert: „Volker Diefes ist ein Kabarettist zum Anfassen, bodenständig und uneitel, er sucht und findet den Kontakt zu seinen Zuschauern. … So klang der vergnügliche Abend mit einem riesigen Applaus und stehenden Ovationen für die sympathische Rampensau vom Niederrhein aus.“

Restkarten gibt es noch im Betten-Haus. Ein Bettplatz kostet 17 Euro, ein Sitzplatz zehn Euro. Es wird keine Abendkasse geben. Kontakt: WAN 50504.