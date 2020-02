Herne: Tegtmeier-Preisträger zeigt erstes Solo-Programm

William Wahl (rechts) wurde zum Publikumsliebling gewählt. So wie es Ehrenpreisträger Thomas Gottschalk nach eigener Aussage auch getan hätte.

Herne. Der Publikumspreisträger des 12. Tegtmeier-Wettbewerbs wird nun alleine in den Flottmann-Hallen auftreten. „Wahlgesänge“ heißt sein Programm.

Tegtmeiers-Erben-Tradition ist, dass die Herner Flottmann-Hallen die Sieger des aktuellen Wettbewerbs so kurzfristig wie möglich nach der Entscheidung mit ihren kompletten Soloshows präsentieren. Den Anfang macht nun am Mittwoch, 12. Februar, um 20 Uhr Publikumsliebling und -preisträger William Wahl. Jurypreisträger Moritz Neumeier folgt ihm am 18. März.

Sie hatten die Wahl, die Qual der Wahl. Gemeint sind die über 700 Zuschauer des 12. Tegtmeier-Wettbewerbes am 23. November 2019 im Herner Kulturzentrum, die für den Publikumspreis abstimmten. Sie entschieden sich in der Mehrheit für William Wahl. Ebenso wie es Ehrenpreisträger Thomas Gottschalk nach eigener Aussage getan hätte.

William Wahl nun alleine auf der Bühne

Nun haben die Gäste nochmal den Wahl. Vorausgesetzt, sie entscheiden sich erneut für ihn. Denn William Wahl traut sich nun solo auf die Bühne. Bekannt aus der a-cappella-Formation BASTA schüttet William Wahl sein komödiantisches wie melancholisches, sein heiteres wie sarkastisches Herz alleine aus.

„Wahlgesänge sind Klavierkabarett ohne Staub, Lieblings-Songs für Lebenslieber, Romantik für Realisten“, heißt es in einer Ankündigung. „Seine Stimme, ob gesungen oder gesprochen, begleitet mit seinem feinen Humor der kleinen Seitenhiebe bestens durch die Widersprüche des Lebens, gibt Leichtigkeit, auch wenn wir schlucken müssen, verleiht den bissigen Ton, wenn es uns alles einfach ein bisschen zu einfach durchgeht“, heißt es weiter.

Vorverkauf: 16 Euro, erm. 12 Euro; Abendkasse: 21 Euro, erm. 17 Euro. Karten sind in allen Ticketshops erhältlich.