Herne. Miteinander statt nebeneinander her: Der „Tag der Nachbarn“ regt auch in Herne dazu an, zusammen zu feiern oder etwas auf die Beine zu stellen.

Herne: „Tag der Nachbarn“ will das Miteinander fördern

Wenn sich Thomas Bruns den „Tag der Nachbarn“ in den Herner Siedlungen vorstellen soll, sieht der ungefähr so aus: „Die Menschen nehmen eine Schüppe in die Hand, pflanzen einen Busch und pflegen den dann später auch.“ Bruns ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Herner Wohnungsunternehmen, an die immerhin jeder Vierte in Herne seine Miete zahlt, und die sich in diesem Jahr erstmals dem „Tag der Nachbarn“ anschließen. Aber auch in jedem anderen Haus und auf jeder Straße sind am Freitag, 29. Mai, die Anwohner und Anwohnerinnen aufgerufen, sich selbst eine Aktion auszudenken und sie in die Tat umzusetzen. Initiator ist die Stiftung nebenan.de.

Premiere war vor zwei Jahren

Einen solchen „Tag der Nachbarn“ hat es bundesweit schon zwei Mal gegeben, und auch in Herne starteten erste Aktionen. Zum Beispiel in Röhlinghausen auf dem Markt, wo das dortige ZWAR-Netzwerk („Zwischen Arbeit und Ruhestand“) im Mai 2019 einen Stand aufgebaut hat. Dieses Jahr werden „Spiele im Freien“ wie etwa Boccia und Federball und ein digitaler Stadtteilspaziergang (mit Handy) organisiert, verrät Edeltraut Krause. „Die Ideen werden in den nächsten Wochen wachsen“, versichert die Sprecherin des Netzwerks, über das schon einige Freundschaften entstanden seien.

Am „Tag der Nachbarn" im Mai 2019 haben sich im Quartiersbüro Herne-Mitte an der Viktor-Reuter-Straße um die 30 Nachbarinnen und Nachbarn zum gemütlichen Frühstück getroffen. Foto: Caritas

Auch das Caritas-Quartiersbüro hat sich schon beteiligt. „Unser Frühstück im vergangenen Jahr wurde sehr gut angenommen“, sagt Rita Ludwig. Dieses Jahr soll an der Schulstraße in Herne-Mitte etwas starten, ein oder zwei Feste seien geplant. „Die Leute wollen sich vernetzen“, hat sie festgestellt.

Wohnungswirtschaft ist an guter Nachbarschaft interessiert

Ob Grillfest oder Spaziergang: Die Herner Wohnungswirtschaft sei sehr am Nachbarschaftsgedanken interessiert, sagt Thomas Bruns, zumal jede zehnte Wohnung in einem Jahr den Mieter wechsele, und Jüngere für Ältere oder Singles für Familien einzögen. Und um auf die Pflanzidee zurück zu kommen: „Früher sind die Außenanlagen sehr liebevoll gepflegt worden.“ Dahin möchte man zurück, nicht ohne die Mieter zu unterstützen, mit Rat und Tat bis hin zu Saatgut und Pflanzen. Bruns betont: „Wir wollen Eigeninitiative anregen.“

Lokales Der „Tag der Nachbarn“ Alles Wissenswerte über den „Tag der Nachbarn“ am 29. Mai 2020 findet sich auf der Internetseite der nebenan.de-Stiftung https://www.tagdernachbarn.de/. Dort gibt es unter „Kommunen“ auch eine Herner Seite mit einem Grußwort von OB Frank Dudda. „Nehmen Sie die Chance wahr und zeigen Sie der Anonymität die rote Karte“, heißt es da. In der Herner Stabsstelle Zukunft der Gesellschaft ist Martina Liehr unter 02323 16 27 10 oder 16 21 60 für alle Bürgeranfragen erreichbar oder über tagdernachbarn@herne.de.

Das ist auch Anliegen der Stadt Herne, die mit ihrer „Stabsstelle Zukunft der Gesellschaft“ das Miteinander fördern will, mit „einer Kultur der Achtsamkeit“, wie Oberbürgermeister Frank Dudda es nennt. „Wenn traditionelle Strukturen wegbrechen, müssen wir auf selbstverantwortete Teilhabe setzen.“

Miteinander ins Gespräch kommen

„Menschen, die sich nur vom Sehen kennen, sollen miteinander ins Gespräch kommen“: Das findet auch Dennis Neumann von der Stabsstelle reizvoll. Die Stadt unterstütze die Bürger bei der Realisierung ihrer Ideen, auch wenn es um eventuelle Genehmigungen gehe. Man habe viele Kontakte in den Quartieren, die bei der Organisation von Festen oder Aktionen dienlich sein könnten. Ein kleiner Anreiz: „Für die Kommune mit den meisten Veranstaltungen gibt es sogar einen Preis.“