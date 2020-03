Die Herner Bädergesellschaft hat auf die Kritik der Freizeit-Schwimmer an den reduzierten Samstagszeiten im Südpool reagiert.

Geschäftsführer Hans-Lothar Przybyl bietet den „Vereinslosen“ an, samstags von 9 bis 16.45 Uhr ins Wananas auszuweichen. Wer eine Dauerkarte für den Südpool besitzt, kann sie in Wanne einsetzen. Die Regelung soll ab 21. März gelten.

Für Karteninhaber ist der Eintritt frei

Nach Absprache mit den Stadtwerken, die das Bad im Herner Süden betreiben, sei man zu dieser kurzfristigen Lösung gekommen, so Przybyl. „Eine interne Verrechnung würde dann gemäß der Anzahl der Südpool-Gäste zwischen Stadtwerke und Herner Bädergesellschaft erfolgen, ohne dass die Karteninhaber weiter belastet werden.“ So könne den Vereinen im Südpool das Training ermöglicht werden, ohne dass andere Gäste Einschränkungen in Kauf nehmen müssten. Ins Wananas könne man das Samstagstraining der Vereine nicht verlegen: „Samstag und Sonntag sind die einzigen Tage, an denen der Sportbereich für die Öffentlichkeit geöffnet ist.“

Schwimmer und Stadtsportbund zufrieden

Hans-Peter Karpinski (re.) vom Stadtsportbund Herne im Gespräch mit Schwimmern im Südpool (links: Sprecher Wilfried Kohs). Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Die Stammschwimmer hatten sich darüber beschwert, dass sie für die Dauer der Renovierung des Schwimmbeckens im Otto-Hahn-Gymnasium zehn Vereinen den Samstag ab 8 Uhr abtreten sollen. Als Sprecher der vereinslosen Schwimmer begrüßte Wilfried Kohs das Angebot. „Ein toller Vorschlag“, sagte er, den sicher viele annehmen würden, besonders die Wanner. „Aber das ist keine Lösung für den Südpool.“

An einer solchen Lösung ist auch Bäderchef Przybyl weiter interessiert. Wie angekündigt werde man im April die Zahlen im Südpool noch einmal bewerten. Auch Hans-Peter Karpinski, der Vorsitzende des Stadtsportbundes, zeigt sich zufrieden. Man sei sehr froh über das Angebot, auf das sich die Spitzen von Bädergesellschaft und Stadtwerken verständigt hätten.