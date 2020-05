Herne: Südpool hat neuen Betreiber - Was Gäste wissen müssen

Herne. Das Schwimmbad Südpool in Herne-Süd wird nun von der Herner Bädergesellschaft betrieben. Was das für die Badegäste bedeutet.

Der Südpool in Herne hat einen neuen Betreiber: Die Herner Bädergesellschaft hat das Schwimmbad an der Bergstraße übernommen. Es sei ein „großer Vorteil“, mehrere Bäder unter einem Dach zu haben, sagt Lothar Przybyl, Chef der Herner Bädergesellschaft. Davon profitierten auch die Besucher.

Hermann Meier zu Farwig (Stadtwerke Herne, Mitte) übergab am Montag den symbolischen Schlüssel für den Südpool an Erich Leichner (Aufsichtsratschef der Herner Bädergesellschaft, l.) und Lothar Przybyl (Geschäftsführer der Herner Bädergesellschaft). Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Besitzer des Südpool bleiben die Stadtwerke Herne, die Regie führt aber nun eine andere städtische Tochter: Die Bädergesellschaft hat das Bad gepachtet. Durch einen zentralen Einkauf könnten Kosten gespart werden, außerdem könne der neue Betreiber den Badegästen passgenaue Angebote an den verschiedenen Standorten unterbreiten. Nicht zuletzt gebe es nur noch einen Ansprechpartner - zunächst „nur“ für Südpool und Wananas; Przybyl hofft aber, dass künftig auch das Lago unter das gemeinsame Dach schlüpfen werde.

Künftig auch Kurse und Veranstaltungen an der Bergstraße

Der Betreiberwechsel soll aber auch Folgen im Angebot haben: Die Bädergesellschaft will künftig auch an der Bergstraße Kurse anbieten, außerdem sollen dort Veranstaltungen stattfinden, kündigt Przybyl an. Nicht zuletzt: Der Shop im Hallenbad soll erweitert, die Gastronomie im Außengelände neu aufgestellt werden. Was Letztere angeht, gebe es Gespräche mit einem neuen Betreiber. Wichtig für Südpool-Gäste: Saison-, Jahres- und Geldwertkarten behielten ihre Gültigkeit, die Herner Bädergesellschaft übernehme die Tarifstruktur.

Künftig gebe es einen neuen Kontakt: Telefon 02325/9260-0 und südpool@herner-bäder.de