Herne: Stiebling-Kunden können jetzt E-Bikes nutzen

Herne. Kunden des Herner Reifenhändlers Stiebling können seit 1. April E-Bikes nutzen, während ihr Fahrzeug zum Reifenwechsel ist.

Mal nicht auf vier oder mehr Rädern, sondern „nur“ auf zwei können sich ab Anfang April die Kunden des Herner Reifenfachhändlers „Reifen Stiebling“ bewegen. Denn in allen zwölf Filialen im Ruhrgebiet und am Niederrhein stehen ab Mittwoch, 1. April, E-Bikes für Kunden bereit, die ihren Pkw zum Reifenwechsel oder zum Kfz-Service bringen.

Geschäftsführer Christian Stiebling, selbst passionierter E-Bike-Radler: „Damit schließen wir jetzt auch die letzte Lücke in der E-Mobilität. Wir stellen E-Autos als Werkstattfahrzeuge zur Verfügung, und unsere Mitarbeiter werden beim E-Bike-Leasing unterstützt. Und jetzt bieten wir als weiteren nachhaltigen Service E-Bikes für unsere Kunden an.“

Zapfsäulen am Stammsitz werden mit Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage gefüllt.

Diese können das mit einem modernen und leistungsfähigen Elektroantrieb ausgestattete Fortbewegungsmittel in der Wartezeit auf den eigenen Pkw für eine – nebenbei auch gesunde – kleine Radtour nutzen, oder um Besorgungen zu erledigen. Einzige Voraussetzung: „Reifen Stiebling“ bittet um eine vorherige telefonische Anmeldung, um dem Kunden das E-Bike kostenfrei zu reservieren.

In der aktuellen Coronakrise findet die Übergabe des E-Bikes an allen „Stiebling“-Standorten natürlich draußen und mit dem nötigen Abstand statt. In Herne, am Stammsitz von „Reifen Stiebling“, werden die Zapfsäulen für die E-Autos und E-Bikes übrigens mit eigenem Strom gefüllt, denn das Unternehmen produziert dank einer Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der Runderneuung und der Lkw-Montage eigenen Ökostrom.