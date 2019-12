Die Nahverkehrsunternehmen schicken in der Silvesternacht wieder viele Linien des Nacht-Express auf Reisen.

Nahverkehr Herne: So fahren Bus & Bahn Silvester in den Neujahrsmorgen

Die Nahverkehrsunternehmen haben sich für die Silvesternacht gerüstet und fahren mit mehr Linien in den Neujahrsmorgen.

Herne: So fahren Bus & Bahn Silvester in den Neujahrsmorgen

HCR, Bogestra und Vestische fahren auch in diesem Jahr wieder mit zusätzlichen Fahrzeugen bis in den frühen Neujahrsmorgen.

Wie die HCR berichtet, verkehren Silvester die Busse und Bahnen im Linienverkehr bis ca. 22 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Die Nacht-Express-Linien sind demnach nach dem Jahreswechsel stündlich bis teilweise um 6.30 Uhr unterwegs.

Ab 10 Uhr am Neujahrsmorgen gilt der Sonntagsfahrplan

Ab Herne Bf fahren der NE 5 ab 1.46 Uhr, der NE 31 bis NE 33 ab 0.30 Uhr und die U35 ab 2.01 Uhr in die verschiedenen Herner Stadtteile beziehungsweise über die Stadtgrenzen hinaus. Ab Wanne-Eickel Hbf starten die Busse des NE 7 laut Mitteilung ab 1.08 Uhr, der NE 33 ab 0.56 Uhr, der NE 34 ab 1.04 Uhr und 1.34 Uhr sowie der NE 306 ab 1.48 Uhr in die Nacht. Am Neujahrstag setzt der Linienverkehr ab ca. 10 Uhr nach dem bekannten Sonn- und Feiertagsfahrplan ein.