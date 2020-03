Herne: SEK-Einsatz in der Forensik – Mann leicht verletzt

Ein Spezialeinsatzkommando hat am Montag in der Forensik in Wanne-Eickel einen Insassen festgenommen.

Wie die Polizei auf Anfrage der WAZ mitteilt, hatte sich ein Insasse der LWL-Maßregelvollzugsanstalt auf der Wilhelmstraße in einem Raum verschanzt und drohte, sich etwas anzutun: „Er hat sehr aggressiv reagiert“, sagt Polizeisprecher Volker Schütte. Der Mann sei alleine in dem Raum gewesen: Das Personal oder andere Insassen habe der Insasse nicht bedroht.

Das alarmierte Spezialeinsatzkommando sei kurz vor 11.30 Uhr zu dem Mann vorgerückt und habe ihn schnell festnehmen könne. Dabei sei der Insasse „ganz leicht“ verletzt worden. Mitarbeiter oder andere Insassen seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Gegen 13 Uhr sei der Einsatz beendet worden.