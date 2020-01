Wegen Bauarbeiten hält der RE 3 in der Nacht zu Mittwoch unter anderem nicht in Herne-Mitte.

Herne. Wegen Arbeiten stoppt der Regionalexpress RE 3 in der Nacht zu Mittwoch in Wanne-Eickel. Als Ersatz werden Busse eingesetzt.

Herne: RE 3 fährt wegen Bauarbeiten nur bis Wanne-Eickel

In der Nacht von Dienstag, 28. Januar, auf Mittwoch, 29. Januar, entfallen zwischen 22.30 und 1 Uhr wegen Bauarbeiten entlang der Linie RE 3 die Halte zwischen Wanne-Eickel Hbf und Dortmund Hbf.

Wie die Eurobahn mitteilt, richtet das Unternehmen für die ausfallenden Stationen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Reisende müssen dazu in Wanne-Eickel umsteigen. Sie finden unter www.eurobahn.de/baumassnahmen einen Ersatzfahrplan. Darüber hinaus könnten sich die Fahrgäste unter der kostenfreien Servicehotline 00800 387 622 46 informieren.

Die Ersatzhaltestellen für den RE 3 sind in Wanne-Eickel Hbf am Busbahnhof (Bussteig 1) und in Herne-Mitte am Bahnhofsvorplatz.