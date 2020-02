Herne: Rap-Szene präsentiert sich im Alten Wartesaal

Herne. Im Alten Wartesaal in Herne gab es am Samstag eine offene Bühne für Rapper der Stadt. Die wurde ausgiebig genutzt – sehr zum Gefallen der Fans.

Die Herner Rap-Szene hat am Samstag den Alten Wartesaal im Herner Bahnhof übernommen und ihn beim „Open Mic“ zum Beben gebracht.

Wer sonst so unbeeindruckt vor der Spielothek abhängt und keine Mine verzieht, der lässt im Alten Wartesaal beim „Open Mic“ jegliche Attitüde fallen und wird Teil einer tobenden Menge. Einer Menge aus in der Luft schwingenden Händen und ekstatisch verrenkten Oberkörpern, die immer weiter nach vorne, bis hin zur aufgebauten Bühne drängt. Wer diese dann betritt, findet sich inmitten von frenetischen Sprechchören wieder, ehe der Beat einsetzt und tiefe Bässe die abgehakten Wortsalven der MCs, der Master of Ceremonies, also der Show-Beteiligten, in die feiernde Menge schieben.

Rap ist hier noch immer eine Männerdomäne

Still stand die Meute nicht lange: Die Rap-Fans kamen beim „Open Mic“ auf ihre Kosten. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Da geht es im Alten Wartesaal um Zukunftsängste und Resignation, um Flucht in die Drogenkriminalität und natürlich darum, der Beste im Game zu sein. Inhalt hin oder her, da kommen Hymnen aus dem Untergrund hoch, die sonst aus kratzigen Lautsprechern von der Rückbank im Bus erschallen, was für manch’ einen wie eine Offenbarung wirken mag, so sicher gehen die Texte dem einen oder anderen Fan von der Zunge. Der Großteil ist sofort mitten drin, nur wenige lehnen an den kahlen Wänden des Bahnhofsgemäuers und betrachten das Geschehen, nicht ohne jedoch zumindest mit dem Kopf zu nicken.

Der Rap scheint noch immer, zumindest hier, eine Männerdomäne zu sein, eine im Sprachrausch. Die Männer haben sich zusammengefunden und feuern ihre Wortführer als Identifikationsfiguren an, die in ihren Texten nicht um klassische Klischees aus der Szene herumkommen, diese gar scheinbar unhinterfragt reproduzieren. Edwin „Eddy“ Makedika, Wanne-Eickler Rap-Crew „YoungNBA“, macht daraus keinen Hehl und sagt, wie es ist: „Ich rappe, um zu zeigen, dass ich es drauf habe. Inhalt ist im Trap nicht so wichtig, daher geht es bei mir um Drogen, Frauen und Geld.“ Dinge eben, die den Rapper im Alltag so beschäftigen, was in seinem Fall aufgrund seines jungen Alters jedoch erst mal so im Raum stehen bleibt.

Die Sprache ist oftmals derb, von der Straße

Lokales Mix aus Etabliertem und Neuem „Du bringst deine Reime – wir machen die Bühne klar!“: So lautete das Motto der Rap-Veranstaltung im Alten Wartesaal, bei der es auch darum ging, junge Talente ausfindig zu machen. Das Emschertal-Museum war für die Programmgestaltung verantwortlich und setzte hierfür auf einen Mix aus Etabliertem und Neuem.

Gerappt wird vornehmlich auf Deutsch, die Sprache ist oftmals derb. Auch wenn man bei dem enormen Tempo schon genau hinhören muss, um die harten Texte, oft von der Straße, zu verstehen. Zusammen mit der Programmverantwortlichen Katrin Lieske steht der Musiker und Moderator Dennis Kazakis hinter der Idee, Kunst- und Jugendkultur im Alten Wartesaal geschehen zu lassen. So gehöre Hip-Hop zwar zur Popkultur, dies zu zeigen sei jedoch sehr schwer: „Viele Leute kaufen sich keine Gitarre, sondern ein USB-Mikrofon und fangen an zu rappen. Diesen Leuten wollen wir eine Bühne bieten.“

Wichtig zu erwähnen sei auch, dass es sich bei diesem „Open Mic“ um keinen Contest handle, bei dem am Ende ein Sieger feststehe, sondern vielmehr um den erstmalig gelungenen Versuch, Rapper aus allen Stadtteilen Hernes zusammen zu führen, erklärt Dennis Kazakis in der Pause weiter. Doch die Zeit drängt und die 15 Minuten Raucherpause sind schnell um, also zurück auf die Bühne, denn die Szene schläft schließlich nicht.