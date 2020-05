Herne: Radfahrer (80) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In der Herner Innenstadt ist ein Radfahrer angefahren worden. Er verletzte sich schwer. (Symbolbild)

Herne/Bochum. In der Herner Innenstadt ist ein Radfahrer (80) von einem Bochumer Autofahrer angefahren worden. Dabei wurde der Senior schwer verletzt.

In der Herner Innenstadt ist es laut Polizei am Freitag, 8. Mai, gegen 16.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei verletzte sich ein Radfahrer (80) schwer. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei parkte ein 66-jähriger Bochumer Autofahrer vor einer Apotheke an der Straße „An der Kreuzkirche“.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Bochumer fuhr zunächst rückwärts, um zu Wenden, teilt die Polizei mit. Seine Fahrt wollte er in Richtung Hermann-Löns-Straße fortsetzen. In Höhe der Schulstraße erfasste der 66-Jährige den Radfahrer, der aus Richtung des Europaplatzes kam. Der schwer verletzte Senior wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.