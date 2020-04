Herne: Prinzipal des Mondpalasts versendet Videobotschaften

Herne. Weil der Mondpalast wegen Corona geschlossen ist, verschickt Prinzipal Christian Stratmann Glückwünsche für zehn Euro. Schlussmachen kostet mehr.

Seit vielen Jahren krönt Christian Stratmann auf Bitten seiner Gäste private oder geschäftliche Feste mit witzigen Videobotschaften. Weil die bewegten Bilder stets für strahlende Gesichter sorgten, wolle er mit dem Service jetzt die Einkünfte der wegen Corona geschlossenen Theater beleben, teilt der Prinzipal des Mondpalasts mit – ab sofort und für zehn Euro pro Video.

Prinzipal will Stammgästen eine Freude machen

„Wir haben rund 100.000 Gäste pro Jahr in beiden Häusern, davon viele Stammgäste. Mit der Glückwunsch-Idee möchte ich ihnen eine kleine Freude machen“, verrät Stratmann. Schon jetzt freut er sich auf die ersten Anfragen: „Für zehn Euro gratuliere ich zum Geburtstag, zur Hochzeit, zum Jubiläum, zur Taufe und zur Genesung.“ Wer jetzt schnell reagiert, kann noch Ostergrüße bestellen. Sogar Schlussmachen ist möglich. Stratmann: „Das kostet aber mehr - mindestens 50 Euro.“

Beitrag in der Zwangspause

Mit der Initiative reiht sich der Prinzipal in seine Künstlerfamilie ein, die die Theater während der Zwangspause mit #mondpalastgeflüster und #revuepalastgeflüster auf Facebook und YouTube im Gespräch hält. Christian Stratmann: „Die Schauspieler im Mondpalast und die Künstler im RevuePalast engagieren sich so stark, da möchte ich auch meinen Beitrag leisten.“

Und so geht’s

>>> Mail mit einigen Infos zum Anlass und Kontaktdaten inklusive Telefon für Rückfragen an info@garantiert-stratmann.com senden

>>> Mindestens zehn Euro aufs Theaterkonto IBAN DE71 4325 0030 0000 0444 46 (Stichwort: Grußticket) bei der Herner Sparkasse einzahlen. Schlussmachen kostet 50,- Euro

>>> Dann kommt das Video z.B. per WhatsApp an den Besteller