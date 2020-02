Herne. Bevor das Prinzenpaar der HeKaGe das Rathaus an Weiberfastnacht stürmt, besuchte es gemeinsam mit seinem Gefolge die Bürgermeister im Rathaus.

Herne: Prinzenpaar besucht Bürgermeister vor Rathaussturm

„Ich habe gehört, dass ihr kurzfristig eine Bleibe sucht“, sagt Erich Leichner zum Herner Stadtprinzenpaar und seinem Gefolge. „Heute könnt ihr euch das Rathaus schon mal ansehen.“ Normalerweise begrüßt Oberbürgermeister Frank Dudda die Tollitäten der 1. Herner Karnevalsgesellschaft (HeKaGe).

Da dieser aber kurzfristig umplanen musste, hat er „seine besten Leute“ als Vertretung geschickt: Bürgermeisterin Andrea Oehler und Bürgermeister Erich Leichner. „Der Oberbürgermeister ist wichtig, aber heute seid ihr noch wichtiger“, betont Klaus Mahne, Präsident der HeKaGe.

Der Besuch im Rathaus bevor die Session richtig durchstarte, habe seit Jahrzehnten Tradition. Begleitet wird das Stadtprinzenpaar Andreas I. und Jennifer I. bei ihrem Besuch von Adjutanten, der Kinderprinzessin mit ihrer Adjutantin sowie Ehrenmitgliedern und Mitgliedern der Prinzengarde.

Erich Leichner erhält Ehrenorden der HeKaGe

Der Hofstaat der HeKaGe besuchte Bürgermeisterin Andrea Oehler und Erich Leichner (Bildmitte) im Rathaus. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Bevor es jedoch ans Eingemachte geht – dem Gespräch über den Rathaussturm und die Session – erhält Andrea Oehler den Sessionsorden vom Prinzenpaar. „Ich habe meinen schon“, verrät Erich Leichner, der seit gut sechs Jahren bei der Prinzenproklamation eine kleine Büttenrede hält und nun sogar der Ehrenorden der HeKaGe bekommen hat. „Eigentlich hänge ich mir nicht so gerne Orden an. Aber die Karnevalsorden sind schon etwas Besonderes.“

Wie genau die Narren das Rathaus stürmen wollen, verraten sie allerdings noch nicht. „Ich bin an dem Tag ja nur schmückendes Beiwerk. Der Tag gehört den Frauen“, sagt Andreas I.. Der 56-Jährige kommt ursprünglich aus Wattenscheid, hat aber vor 25 Jahren seine Liebe für die HeKaGe entdeckt. „Wir haben im Vorfeld schon viele Einblicke in das Leben des Prinzenpaares bekommen, aber nun selber Prinz zu sein, ist schon etwas anderes.“

Prinzenpaar besucht den Landtag

Jennifer I. ist bereits bei ihrer Geburt von ihrem Onkel in der HeKaGe angemeldet worden. „Karneval bedeutet mir alles und jetzt Prinzessin zu sein, ist das Schönste“, verrät sie. Ihre Pläne kann oder will die 31-Jährige allerdings noch nicht preisgeben: „Ich will mit meiner Adjutantin noch einen genauen Plan für den Rathaussturm aushecken.“

Bis dahin steht für das Prinzenpaar noch einiges an Terminen an – unter anderem ein Besuch im Landtag, wo alle Prinzenpaare aus NRW vorgestellt werden. Und wie schützt das Rathaus sich vor dem Ansturm der Tollitäten? „Das kann ich ehrlicherweise nicht sagen“, verrät Erich Leichner. „Alles top secret.“