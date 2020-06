Herne: Polizei sucht mit einem Foto nach Handy-Diebin

Herne. Mit einem Foto sucht die Polizei nach einer Frau, die im vergangenen Jahr ein Handy geklaut haben soll. Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau?

Bereits am 12. November 2019, gegen 10 Uhr, ist in Herne ein Handy entwendet worden. Laut Polizei befand sich ein 27-jähriger Herner zu diesem Zeitpunkt in der Postfiliale an der Bebelstraße 20. Hier vergaß der junge Mann sein Handy auf einem Tresen. Dieses wurde kurz darauf von einer noch unbekannten Frau eingesteckt und mitgenommen.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei

Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Lichtbild der tatverdächtigen Frau zur Veröffentlichung in den Medien vor. Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau oder kann Angaben zu ihr machen? Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

