Blaulicht Herne: Polizei stellt Verdächtige nach Einbruch in der Nacht

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drangen die Täter gegen 2 Uhr auf der Bahnhofstraße 74 gewaltsam in ein Ladenlokal ein; dann flüchteten sie. Bei der Fahndung, die sofort eingeleitet wurde, konnten Beamte der Polizei Herne drei Verdächtige stellen: Die drei Herner (19/19/21) wurden vorläufig festgenommen.