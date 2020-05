Herne: Papierballen-Presse brennt in Entsorgungsbetrieb

Herne. In einem Entsorgungsbetrieb in Herne hat eine Papierballen-Presse gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot nach Crange aus.

Die Feuerwehr in Herne ist am Freitagabend zu einem Brand an die Hafenstraße in Crange ausgerückt. Wie die Feuerwehr berichtet, ist sie gegen 18.30 Uhr über den Brand einer Papierballen-Presse in einer Entsorgungsfirma informiert worden.

Beim Eintreffen vor Ort sahen die Einsatzkräfte Rauch aus einer Papierballen-Presse in einer Müllverladehalle aufsteigen. Erste Löschmaßnahmen wurden bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Betriebsangehörige durchgeführt. Die Feuerwehr setzte unter anderem ein Schaumrohr zur Brandbekämpfung ein.

Insgesamt, so heißt es abschließend, war die Feuerwehr Herne mit 29 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war um 20.15 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand.