Herne. Auszeichnung für den Ökogarten der Herner Tierschutzjugend: Er erhält eine Auszeichnung als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herne: Ökogarten erhält Auszeichnung als UN-Dekade-Projekt

Der Ökogarten der Herner Tierschutzjugend wird als „offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet. Die Würdigung übernimmt Oberbürgermeister Frank Dudda.

Die Auszeichnung werde an vorbildliche Projekte verliehen, die sich in besonderer Weise für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Deutschland einsetzen, teilt die Tierschutzjugend mit. Vor 30 Jahren legte die Herner Tierschutzjugend auf einer 3340 Quadratmeter großen Pferdeweide in Herne-Horsthausen ihren Ökogarten mit Streuobstwiese, Vogelschutzhecken, Blumenwiese und Feuchtbiotop an. Mehrere Generationen von Kindern und Jugendlichen hätten dort praktischen Tierschutz umgesetzt, indem sie Lebensräume für Vögel, Kleinsäuger, Amphibien und Insekten schufen und jedes Jahr optimierten, heißt es.

Auch Schulen und andere Jugendgruppen unterstützten Projekte

Stadtkinder lernten so praktisch kennen, wie mit verschiedenen Pflanz- und Pflegemaßnahmen, mit dem Anbringen diverser Nisthilfen freilebende Tiere in dem Garten heimisch gemacht werden könnten. Die Maßnahmen fänden nicht nur bei den Eltern, Großeltern und anderen Interessierten viel Beachtung. Auch Schulen und andere Jugendgruppen unterstützten Projekte der jungen Tierschützer und setzten sie oft im eigenen Garten um.

Mit diesem vorbildlichen Projekt werde ein deutliches Zeichen für das Engagement zur Erhaltung biologischer Vielfalt in Deutschland gesetzt. Es mache deutlich, dass mit einfachen Mitteln durch eine naturnahe Gartengestaltung viel gegen den fortschreitenden Artenschwund der freilebenden Tierwelt geschaffen werden könne. Diese Aktivitäten hätten die UN-Dekade-Fachjury nachhaltig beeindruckt. Neben der offiziellen Urkunde und einem Auszeichnungsschild erhält die Herner Tierschutzjugend e.V. einen „Vielfalt-Baum“, der symbolisch für die Naturvielfalt steht, heißt es. Ab sofort werde das Projekt zudem auf der Webseite der UN-Dekade in Deutschland unter www.undekade-biologischevielfalt.de vorgestellt.

Die Würdigung als UN-Dekade-Projekt übernimmt am Samstag, 15. Februar, 14 Uhr, im Heimatmuseum Unser Fritz (Unser-Fritz- Straße 108) Oberbürgermeister Frank Dudda.