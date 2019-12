Herne. In Herne ist eine Notfalltasche entwickelt worden. Sie gibt Auskunft darüber, welche Krankheiten der Besitzer hat. So soll sie eingesetzt werden.

Herne: Notfalltasche soll Menschen das Leben retten

In eine Situation zu geraten, in der man sich selber nicht mehr äußern kann, das kann schneller gehen, als einem lieb ist. Bei einem Unfall ist es für die Rettungskräfte dann wichtig zu wissen, wen sie vor sich haben, ob derjenige etwa Blutverdünner nimmt oder eine Herzerkrankung hat. Wie wichtig es ist, diese Informationen schnell zur Hand haben, wissen Krankenschwester Petra Ebbinghaus und Feuerwehrmann Gerd Stank aus ihrem Berufsalltag. Deshalb entwickelten sie eine personalisierte mobile Notfalltasche - das „IAR Kit“.

„Ich erlebe immer wieder Patienten, die sich nicht äußern können“, erklärt Petra Ebbinghaus. Dazu müssten diese nicht unbedingt bewusstlos sein: „Auch ein Schock, dementielle Züge oder starke Schmerzen führen dazu, dass sie sich nicht richtig mitteilen können.“ Auch für Gehörlose sei dies oft schwierig. Die 52-Jährige dachte sich, dass man da doch etwas machen müsste und sprach mit ihrem Mann Martin, der Berufsfeuerwehrmann ist. „Ich wollte wissen, welche Informationen sie brauchen, wenn sie zu einem Einsatz fahren.“ Martin Ebbinghaus fand die Idee gut und holte seinen Freund und Berufskollegen Gerd Stank und seine Frau mit ins Boot.

So entstand die Idee mit dem Brustbeutel

Das IAR Kit könne einfach umgehängt, in den Ranzen oder in den Turnbeutel gelegt werden, werben die Entwickler. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Anfangs sollte die Notfalltasche nur fürs Auto sein. „Wir haben die Köpfe zusammengesteckt“, sagt Gerd Stank. Schnell fielen den Paaren weitere Einsatzmöglichkeiten ein: beim Spazierengehen, bei der Radtour. Martin Ebbinghaus erinnerte sich, wie sie ihren Kindern bei Großveranstaltungen die Nummer auf die Arme geschrieben haben. „So kamen wir auf die Idee mit dem Brustbeutel.“

Das IAR Kit könne einfach umgehängt, in den Ranzen oder in den Turnbeutel gelegt werden. „Die kleine Idee ist schnell gewachsen“, sagt Georg Stank, dessen Frau Sylvia Nicole sich ebenfalls einbrachte. Die Modeberaterin übernahm das Texten und Malen. So entstanden nach und nach in Eigenregie Infoblatt, Anleitung sowie das Datenblatt.

Der Clou: Richtig gefaltet sehen die Rettungskräfte auf einen Blick alle wichtigen Informationen. Bis die richtige mobile Notfalltasche gefunden war, dauerte es eine Weile: Diese ist nun durchsichtig und vor Spritzwasser geschützt. In Heimarbeit packen die Ehepaare nach Feierabend die Pakete. Den Namen haben sie sich schützen lassen – IAR steht für „inform and rescue“, auf Deutsch: informieren und retten.

Aufkleber an Handtasche machte Rettungskräfte auf Notfalltasche aufmerksam

Bei Rettungskräften und Ärzten komme die Idee bereits gut an. „Meine Mutter war eine der ersten, die eine Tasche von uns bekam“, sagt Sylvia Nicole Stank. „Sie stürzte, und der Notarzt war ganz begeistert über ihre Notfalltasche.“ Ein Aufkleber an der Handtasche machte die Rettungskräfte darauf aufmerksam. Die beigelegten Aufkleber könnten überall angebracht werden. Auch Medikamentenpläne könne man der Tasche beifügen. „Man weiß ja nicht immer, was man nimmt und so hat man alles bei sich.“

Lokales Für 9,95 Euro erhältlich Das „IAR Kit“ – die Abkürzung steht für „inform and rescue“ (auf Deutsch: informieren und retten) kostet 9,95 Euro und kann telefonisch unter 0170 32 20 978 oder unter IARKIT@gmx.de bestellt werden. Weitere Informationen über die Notfalltasche und auch ein kurzes Video über sie gibt es im Internet unter www.brandschutz-stank.de.

Aktuell sucht das Start-up Unterstützer, denn noch zu wenige wüssten von ihrer Erfindung – die es in dieser Form noch nicht gegeben habe. Die Idee: Apotheken oder Ärzte legen ein Kontingent aus. „Die Rückseite ist ja sogar geeignet, um darauf Werbung zu machen“, gibt Gerd Stank zu bedenken. Gerade für Apotheken sei das IAR Kit auch ein schönes „Goodie“ für die Kunden. „Wir wollen damit Menschen helfen und keinen großen Gewinn machen.“