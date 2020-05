Herne: Nordfrost öffnet „größtes Tiefkühlhaus Deutschlands“

Eröffnet: das Tiefkühl-Logistikzentrum von Nordfrost in Unser Fritz in Herne.

Herne. Das größte „Tiefkühlhaus Deutschland“ ist eröffnet worden: Die Firma Nordfrost hat den Betrieb in ihrem Logistikzentrum in Herne aufgenommen.

Das neue Tiefkühl-Logistikzentrum der Firma Nordfrost in Herne ist eröffnet worden – geräuschlos, ohne Feier. In 17 Monaten Bauzeit entstand auf dem 13 Hektar großen, direkt an der A 42 gelegenen Grundstück das nach Unternehmensangaben modernste Tiefkühlhaus der Bundesrepublik mit 70.000 Palettenstellplätzen.

Der Bau des Nordfrost-Logistikzentrums auf der ehemaligen Bergwerksfläche Unser Fritz gliedert sich in zwei Teile, teilte das Unternehmen am Freitag mit – in einen konventionellen und einen automatisierten Teil mit Hochregallager und Kommissionierung. Der konventionelle Teil bestehe aus drei Lagerhallen. Dieser sei am Donnerstag mit 28.000 Stellplätzen eröffnet worden. Das vollautomatische Hochregallager mit 42.000 Stellplätzen mit angegliederter automatischen Kommissionierung soll zum Jahresende den Betrieb aufnehmen. Die Arbeiten am Gebäude, an der Kältetechnik und an den Außenanlagen seien bis auf Restarbeiten abgeschlossen, die Fördertechnik sei weitgehend aufgebaut. Neben Kältetechnik und Blockheizkraftwerken sei erstmals als besonders nachhaltige Maßnahme eine Brennstoffzelle für die Energieerzeugung und Sicherstellung des Brandschutzes im Hochregallager eingesetzt worden.

Oberbürgermeister Dudda lobt „internationales Vorzeigeprojekt“

Zum Start sei zunächst ein Team von 24 Mitarbeitern an Bord. Weitere Menschen kämen kurzfristig zum Einsatz. Nach Angaben von Nordfrost freut sich Oberbürgermeister Frank Dudda über „ein internationales Vorzeigeprojekt“, das 200 neue Arbeitsplätze nach Herne bringe. Nordfrost werde in der Niederlassung tiefgekühlte Waren nicht nur lagern und kommissionieren: Das Logistikzentrum werde zukünftig das größte Drehkreuz im Transportnetzwerk des Unternehmens sein. Von Wanne-Eickel aus sollen Produkte in Nordrhein-Westfalen verteilt und nationale sowie internationale Warenströme gebündelt werden. Mit dem neuen Haus in Unser Fritz verfüge das Familienunternehmen Nordfrost nun über 13 Logistikstandorte in NRW. Es betreibt nach eigenen Angaben in Deutschland 40 Logistikzentren mit 800.000 Palettenstellplätzen.