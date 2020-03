Herne: Neue Selbsthilfegruppe für Eltern von Transkindern

Herne. Im Selbsthilfe-Zentrum in Herne gibt es eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema Transgender. Angebot richtet sich an Eltern und Familienangehörige.

In Herne haben sich zahlreiche Selbsthilfegruppen etabliert, darunter auch die Selbsthilfegruppe für Transgender. Nun möchten die Verantwortlichen das Thema Transgender um ein besonderes Angebot erweitern. Speziell für Eltern und Familienangehörige von Transkindern soll eine neue Gruppe gegründet werden.

Bislang existieren zum Thema Transgender nur Selbsthilfegruppen für Betroffene, teilt die Stadt mit. Doch es sei auch eine Erfahrung, dass Eltern und Familienangehörige das Familienmitglied auf dem Transweg gern unterstützen wollen, selbst aber oft nicht wissen, wie sie damit umgehen oder sich zurechtfinden können.

Erstes Treffen im Bürger-Selbsthilfe-Zentrum in Herne

Es sei an der Zeit, auch Eltern mit Transkindern eine Möglichkeit zu bieten, sich und ihrer Familie helfen zu können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Am Dienstag, 10. März, findet um 17 Uhr im Bürger-Selbsthilfe-Zentrum, Rathausstraße 6, ein erstes Treffen für Eltern und Familienangehörige, gern zusammen mit ihren Transkindern, statt. Weitere Infos gibt es unter 0 23 23/ 16 – 36 36 oder per E-Mail unterbuerger-selbsthilfe-zentrum@herne.de.