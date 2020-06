Herne: Mopedfahrer (43) bei Unfall schwer verletzt

Ein Rettungswagen brachte den Herner in ein Krankenhaus.

Herne. Ein Mopedfahrer ist in Wanne-Eickel bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ein Mopedfahrer ist laut Polizei bei einem Alleinunfall in Wanne-Eickel am Donnerstag, 18. Juni, schwer verletzt worden. Der 43-jährige Herner befuhr mit seinem Moped die Rathausstraße in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der Claudiusstraße bremste er nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei verkehrsbedingt ab und kam dadurch ins Rutschen. Der Mann stürzte und wurde dadurch verletzt.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Herner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

