Melanie Raabe, Shooting Star der deutschen Krimiautorenszene, hat am Mittwochabend im Literaturhaus in Herne ihren neuen Roman „Die Wälder“ vorgestellt.

Plauderei mit dem Publikum

Die zierliche Powerfrau liest mit ruhiger, klarer Stimme, jedes Wort lebt. Und sie erzählt zwischendurch immer wieder, so dass ihre Lesung wie eine Unterhaltung im Wohnzimmer wirkt, bei der die Autorin aus dem Nähkästchen plaudert und ihr Publikum auch mal über die Schulter blicken lässt.

Gewalt und Blut sind nicht ihr Thema, wie alle Thriller von Melanie Raabe fesselt auch „Die Wälder“ durch seine geheimnisvolle Atmosphäre, weite Spannungsbögen und stimmige Psychologie.

Verstorbener Freund hinterlässt einen Auftrag

Die Hauptfigur ihres Romans ist die junge Ärztin Nina, Anfang 30, die ihr Heimatdorf tief in den Wäldern vor Jahren verlassen hat und eigentlich nie wieder dorthin zurückkehren wollte. Bis ihr bester Freund, der Fotograf Tim, unter rätselhaften Umständen stirbt und ihr in einem Brief einen Auftrag hinterlässt: Sie soll seine verschwundene Schwester Gloria suchen. Er ist überzeugt, dass ein geheimnisvoller Mann namens Wolf sie hat verschwinden lassen. Kurz vor seinem Tod hatte Tim hektisch versucht, Nina auf dem Handy zu erreichen, die Stimme auf der Voicebox wirkt jetzt wie ein Ruf aus einer anderen Welt.

In einer anderen Passage liest Melanie Raabe, wie Nina in ihren Heimatort zurückkehrt. Da das Dorf so weltabgeschieden in den Wäldern liegt, dass es mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen ist, fährt Nina mit Wolf in seinem Wagen zurück, er nimmt öfter Passagiere aus der Stadt mit. Das Gespräch der beiden ist einsilbig und Nina hofft, dass er sie nicht wiedererkennt. Überhaupt strahlt er eine bedrohliche Kraft und Dominanz aus.

Latente Spannung immer präsent

Melanie Raabe wählt ihre Lesetexte geschickt aus. Sie machen die Zuhörer im Literaturhaus mit den wichtigen Personen und den verschiedenen Handlungssträngen bekannt und vermitteln anschaulich die Stimmung des Romans, ohne zu viele Fakten oder gar das Ende zu verraten. Die latente Spannung des Romans ist auch in der Lesung immer präsent – und macht Lust auf mehr.