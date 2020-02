Ein Mann ist in Herne in ein geparktes Auto gefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall Herne: Mann fährt in geparktes Auto und muss ins Krankenhaus

Ein 38-jähriger Mann aus Hamm ist am Montagabend, 10. Februar, in Herne gegen ein geparktes Auto gefahren. Der Mann wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 18.30 Uhr war er mit einem Kleintransporter auf der Bruchstraße in Herne in Richtung Norden unterwegs. Kurz nach der Einmündung zum Eichweg überquerte er plötzlich die Fahrbahn und krachte gegen ein geparktes Fahrzeug am gegenüberliegenden Fahrbahnrand. Durch den Aufprall wurde dieses Auto gegen einen weiteren Wagen geschoben, berichtet die Polizei.

Schaden von 15.000 Euro

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei soll der Mann nach einer Wasserflasche gegriffen und dadurch das Lenkrad verrissen haben. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Den Schaden an den drei beteiligten Fahrzeugen schätzen die Beamten auf etwa 15.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.