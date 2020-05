Foto: Yannik Willing / WAZ

Exhibitionist Herne: Mann entblößt sich vor Frau am Rhein-Herne-Kanal

Herne. Ein Herner hat sich am Rhein-Herne-Kanal einer Frau gegenüber „in schamverletzender Weise“ gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Ein 23-jähriger Herner hat sich am Montagmorgen am Rhein-Herne-Kanal vor einer Frau entblößt. Wie die Polizei mitteilt, habe er sich um 7.20 Uhr nahe der Pöppinghauser Straße „in schamverletzender Weise“ gegenüber der Frau gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Ein 53-jähriger Zeuge wurde laut Polizei auf die Frau aufmerksam, die ihm von dem Vorfall erzählte und verständigte sofort die Polizei. Beamte trafen noch in unmittelbarer Nähe den Tatverdächtigen an. Nach mehrmaliger Aufforderung blieb der Mann nicht stehen, so dass die Polizisten ihn überwältigen und fesseln mussten.

Polizei sucht Frau vom Rhein-Herne-Kanal

Die Polizei sucht nun die betroffene Frau. Sie möge sich bitte zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache) melden. Das Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte ermittelt. Geprüft wird auch, ob ein Zusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall vom 9. Mai besteht.