Herne: Rauchbelastung durch Lagerhallenbrand in Crange

Herne. Der Brand einer Lagerhalle hat am Sonntagabend in Herne einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht.

Zu einem Brand in einer Lagerhalle an der Heerstraße auf Wanner Gebiet kam es am späten Sonntagabend. Ein Sprecher der Feuerwehr berichtete von starker Rauchentwicklung in dem betreffenden Areal. Eine Warnung an die Bevölkerung der Umgebung sollte über die Warn-App Nina noch während der Löscharbeiten verbreitet werden, teilte die Feuerwehr mit.

Anwohner haben die Feuerwehr alarmiert

Das Feuer soll in einem Betrieb für Stahl- und Maschinenbau ausgebrochen sein. Anwohner hätten Explosionen gehört und daraufhin die Feuerwehr verständigt, heißt es. Das Gelände soll für die Feuerwehr nur schwer zugänglich sein. Gebäude in der Umgebung seien evakuiert worden, hieß es.

Brandursache noch unklar

Die Berufsfeuerwehr war komplett mit beiden Wachen im Einsatz, auch Helfer der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. (Red.)