Herne: „Kulturmaus-Tüten“ schicken Kinder auf Entdeckertour

Herne. Ab Freitag gibt es für angemeldete Kinder alle zwei Wochen im Schloss eine „Kulturmaus-Tüte“. Näheres erfahren die Kinder im Laufe des Projekts.

Das Emschertal-Museum macht es spannend: Für Kinder im Grundschulalter verteilt das Museum am Freitag, 15. Mai, von 15.30 bis 16 Uhr kostenlose Wundertüten im Innenhof von Schloss Strünkede, die „Kulturmaus-Tüten“. Weitere Tüten werden im 14-tägigen Rhythmus ausgegeben und in den Sommerferien dann jede Woche.

Worum es genau geht, bleibt vorerst eine Überraschung. Fest steht: Die Kinder und ihre ganze Familie können Neues entdecken, und zwar im Schloss Strünkede, im Heimatmuseum Unser Fritz, in der Städtischen Galerie und im Alten Wartesaal.

Ab dem zweiten Mal wird etwas ausgetauscht

Ab dem zweiten Termin (29. Mai) werden nicht nur „Kulturmaus-Wundertüten“ verteilt, sondern auch Sachen ausgetauscht. Ein „Kunstdialog“ soll entstehen. Weitere Informationen gibt es in Briefen in den Tüten. Sollte eine Teilnahme an den Abhol- und Tauschterminen nicht möglich sein, wird ein Lieferservice eingerichtet.

Aufgrund der begrenzten Anzahl von 30 Teilnehmenden ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte melden sich in der Museumsverwaltung unter 02323 16-26 11 oder per EMail an emschertal-museum@herne.de oder bei den Kulturmäusen an j.sosna@kulturmaeuse.de. Bei einer Anmeldung per E-Mail werden Name, Anschrift, Telefonnummer und Name sowie Alter der Kinder benötigt.