Herne. „Das Double“, ein Stück von Ernst Jürgen Dreyer, ist im Alten Wartesaal in Herne präsentiert worden. Es stellt Fragen zu Flucht und neuen Grenzen

Die Bühne von Younju Seo zeigt eine Hotelpension der 1960er Jahre, rechts vorne ist eine Stehlampe mit Schirm und ein kleines Chippendale-Tischchen mit einem Telefon mit Wählscheibe, das genauso nostalgisch anmutet wie das plüschige Sofa mit dem beige-blau-grün gestreiften Bezug in der Mitte.

Zwei Menschen sind hier auf einem Wochenendtrip, Günther (Majid Bakthiari) und Anne (Zoe Dobrileit). Doch die beiden haben ganz unterschiedliche Beweggründe nach Berlin geführt. Die frisch geschiedene Anne hofft auf ein erotisches Abenteuer und versucht Günther ins Bett zu bekommen, er jedoch weicht ihr wieder und wieder aus. Immer unverständlicher werden seine Ausflüchte; die Beteuerungen, es sei besser, sie wisse so wenig wie möglich, wirken nach und nach unheimlich und lassen die Beziehungskiste abdriften.

Spannung, die unter die Haut geht

Lokales Dobstroh aus Düsseldorf Zoë Dobrileit, Schauspielerin, und Marika Rockstroh, Regisseurin, haben sich 2017 als freischaffende Theatermacherinnen unter dem Namen Dobstroh zusammengeschlossen. Ziel ihrer Arbeit sei es, bekannte Werke aus einer neuen Perspektive zu beleuchten und über unterschiedliche Formate neue Spielformen zu erschließen, so die Künstlerinnen. „Wir verlieben uns in Geschichten und versuchen mit jedem Projekt, die besonderen Beziehungen zwischen Text und Autor, Akteuren und Rezipienten zu erforschen.“

Durch Zeitblenden, lichttechnisch in abrupten Stimmungswechseln hervorgehoben, wird dem Zuschauer Günthers Verhalten im Lauf des Stückes verständlich. Er ist allein aus der DDR in „den Westen“ geflohen, seine Frau Dorle schreckte vor den Risiken der Flucht zurück. Doch er wollte sie immer nachholen. Und jetzt hat ihm der Zufall in die Hand gespielt durch die Bekanntschaft mit Anne, die seiner Frau zum Verwechseln ähnlich sieht – als ob sie ihr Double wäre.

Die Charaktere des Stücks: Majid Bakhtiari, der Günter darstellt (l.) und Zoë Dobrileit, die Anne und Dorle spielt. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Der Plan ist gefasst – mit Annes Pass, den sie ihm als Vertrauensbeweis überlässt, organisiert Günther die Flucht seiner Frau Dorle in den Westen und lässt Anne in Ost-Berlin zurück. Mit schlechtem Gewissen, denn er redet sich immer wieder ein, ihr würde schon nichts passieren, „sie“ würden sie höchstens für eine Nacht auf der Wache behalten.

Die beiden Darsteller Majid Bakthiari und Zoe Dobrileit bauen in ihrem lebendigen Spiel sukzessive eine Spannung auf, die immer mehr unter die Haut geht. Regisseurin Marika Rockstroh setzt dabei aber nicht nur durch ihre gekonnte, psychologisch stimmige Personenführung Akzente, sondern auch durch die Besetzung Günthers mit dem iranischstämmigen Schauspieler Majid Bakthiari, der selbst als Kind Flucht und Migration erlebt hat.

Geschichte beruht auf einem wahren Fall

Die deutsch-deutsche Grenze ist inzwischen seit 30 Jahren Geschichte, jetzt gibt es neue Grenzen zu überwinden auf dem Weg in die Freiheit. Doch welche Mittel sind dabei erlaubt? Das ist für die junge Regisseurin die zentrale Frage des Stückes.

Denn es beruht auf einem wahren Fall und so harmlos, wie Günther es sich im Stück einzureden versucht, verlief die Aktion für die damals in Ost-Berlin ohne Pass zurückgelassene Frau keineswegs: Sie wurde wegen Spionageverdachts 45 Tage in einem Stasi-Gefängnis festgehalten und erstattete nach ihrer Rückkehr eine Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung.

Darsteller Majid Bakthiari bringt den Zwiespalt in Günthers Charakter auf den Punkt: „Er ist bereit, einen anderen Menschen diesem System auszuliefern, vor dem er flieht. Um seine Frau zu retten, wird er zu dem, was er verabscheut.“ „Und auf diese Grenze wollen wir hinweisen, die leider allzu häufig überschritten wird“, betont Regisseurin Rockstroh.