Herne. In der Künstlerzeche Unser Fritz hat es am Wochenende das Konzert „Under the Moon“ gegeben. Auf die Ohren gab es Rock und Blues.

Vor zwei Jahren hat der Vollblutgitarrist Norbert Müller sein 50-jähriges Bühnenjubiläum in der Künstlerzeche gefeiert, was scheinbar einen bleibenden Eindruck hinterließ. Und zwar so sehr, dass sich der Förderverein der Künstlerzeche Unser Fritz mit ihm und einigen seiner Weggefährten zusammentat und am Samstag erneut die Bühne freigab für zünftigen Rock und Blues „Under the Moon“.

Doch der Veteran Norbert Müller, der seit den 1970er Jahren durch die Herner Rock ’n’ Roll-Szene streift, will von Ruhm nichts wissen und freut sich stattdessen mehr auf das, was ihm am meisten liegt, handgemachte Rockmusik und Freunde: „Mit vielen der Bands, die heute Abend spielen, verbindet mich eine lange Freundschaft, daher ist es schön, dass hier heute wieder alle zusammen kommen.“ Aber nach all den Jahren und zahlreichen Bühnen kann man doch bestimmt nicht mehr sonderlich aufgeregt sein, oder? „Da ist was dran, außer man spielt vor seinen eigenen Leuten, da möchte man sich natürlich gut präsentieren“, gesteht er. Auf dem Programm stehen neben Müller an diesem Abend auch die Guntram Leuchtkäfer Blues Band und Los Gerlachos.

Auch junges Publikum lässt sich mitreißen

Lokales Die Guntram Leuchtkäfer Bluesband Gegründet wurde die Guntram Leuchtkäfer Bluesband 1980. Sie spielte von 1990 bis 2010 unter dem Label GL Bluesband. In diese Zeit fielen die größten Erfolge der Band, in der sie deutschlandweit gerngesehener Gast in Clubs und auf Festivals der Bluesszene war. Die Coverband der Brüder Dirk und Jörg Gerlach ist im Grunde immer am Start, wenn in Herne für Stimmung gesorgt werden muss und „Rockige Cover-Versionen mit Herz, Humor und einer guten Portion Ruhrpott“ gefragt sind. Bereits mit 14 Jahren spielte Norbert Müller zusammen mit dem späteren Aktionskünstler Peter Grzan (bald bekannt als Piet Kröte) in der Band „Absolutely Free“.

Die Künstlerzeche Unser Fritz füllt sich mit Musikfreunden aus der Zeit von Slade, Queen und der „Piet Kröte Peep Show“, eben jene Wanner Band, welcher der damals 16-Jährige angehörte. Doch auch junges Publikum lässt sich von der Guntram Leuchtkäfer Blues Band mitreißen, die vom deprimierenden Alltag singt. Sie sorgt als erste Band des Abends für ordentlich Schwung und bringt mit ihrem schmissigen Blues-Rock die ersten Füße zum wippen. Wild, fast schon zu schnell sei es für die alten Männer auf der Bühne, die jedoch auch sachter können. Der Sound reicht dabei vorbei an den beleuchteten Wänden bis hoch zur Hallendecke, wo bunte Lichter kreisen und zurück bis hinter die Theke. Selbst hier lassen die Barleute ihre Hüften schwingen, während sie am Zapfhahn schrauben. Pils aus Flaschen reiht sich auf den langen Biergarnituren.

Musikalisch sei man inzwischen im „Jump-Blues“ angekommen, also in den 1940er Jahren, als die Genregrenzen noch nicht klar abgesteckt waren und viel rumexperimentiert wurde, klärt Sänger und Gitarrist Jochen Bauer sein Publikum auf, dessen Band selbst in einem weiten Spektrum des Blues zu Hause ist. Was das bedeutet, illustriert besonders ein Zuschauer vornehmlich, der sich vom Groove anheizen lässt und wild umherspringt.

Jens Blome setzt sich hinters Schlagzeug

Was im letzten Jahr aus terminlichen Gründen nicht geklappt habe, sei nun realisiert worden, sagt Jens Blome, Vorsitzender des Fördervereins Künstlerzeche. Auf die obligatorische Currywurst wurde zugunsten frischer Pizzen verzichtet, die in einem kleinen Zelt in einem mobilen Ofen backen und für geschmackliche Abwechslung sorgen. Für eine Besucherin ist der Grund ihrer Anwesenheit ein anderer: „Ich bin natürlich wegen der Los Gerlachos hier. Damals habe ich sie durch einen Zufall entdeckt, und wenn sie spielen, bin ich auch dabei.“ Für die Dritten im Bunde, Norbert Müller & Band, setzt sich auch Jens Blome hinter das Schlagzeug. Unter dem Mond von Wanne-Eickel rockt es sich also ganz gut, damals wie heute.