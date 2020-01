Auf der A43 mussten Autofahrer am Donnerstagmorgen viel Geduld mitbringen.

Herne. Auf der A43 hat es am Morgen nach einem Unfall auf Herner Gebiet kilometerlange Staus gegeben. Drei Fahrzeuge waren daran beteiligt.

Herne: Kilometerlange Staus nach Unfall auf der A43

Wie die Feuerwehr mitteilt, sind am Donnerstag auf der A43 zwischen Kreuz Bochum und Kreuz Herne drei Fahrzeuge, darunter ein Lkw, in einen Unfall verwickelt worden; Details waren am Vormittag noch nicht bekannt.

Schwer verletzt worden sei dabei niemand, so ein Feuerwehrsprecher zur WAZ. Es habe nur einen Leichtverletzten gegeben. Während der Bergungsarbeiten gab es kilometerlange Staus. Straßen.NRW meldete zwischenzeitlich mehr als 45 Minuten Verzögerung. (M.M.)