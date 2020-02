Herne: Keine Corona-Hysterie in asiatischen Restaurants

Herne. Seit dem Ausbruch des Coronavirus sind die Umsätze der asiatischen Restaurants in Herne stabil geblieben. In Nachbarstädten sieht das anders aus.

In Herne scheint die Corona-Hysterie noch nicht in den örtlichen Asia-Restaurants angekommen zu sein. Die Gäste lassen sich nicht durch das Virus, an dem in China bereits 2000 Menschen gestorben sind, abschrecken und besuchen weiterhin die asiatischen Restaurants der Stadt.

„Unsere Gäste wissen, dass wir nicht in China waren in den letzten Wochen“, sagt eine Mitarbeiterin von „Dschingis Khan“ in Eickel. „Deswegen war das bisher hier noch kein Thema.“

Andere Städte klagen über Umsatzrückgang

Die Sorge um eine mögliche Ansteckungsgefahr hatte in anderen Nachbarstädten teils gravierende Folgen: In Essen sprechen manche Restaurantinhaber teils von deutlichen Einbußen von mehreren hundert Euro am Tag und 30 bis 40 Prozent Umsatzrückgang. Der Grund: Die Gäste scheinen asiatische Gastronomien zu meiden, weil sie befürchten, sich beim Personal anstecken zu können. Auch in Mülheim verzeichnet ein Restaurant Umsatzeinbußen von knapp 60 Prozent, seitdem das Coronavirus Schlagzeilen macht.

Von Misstrauen gegen alle Menschen mit „asiatischem Aussehen“, von verstecktem Rassismus ist in Essen ebenfalls die Rede. Denn dabei spiele es offenbar keine Rolle, ob die Angestellten überhaupt in den betroffenen Regionen waren oder gar aus Japan, Vietnam oder Korea stammen.

Unwetter hat mehr Verluste verursacht

Dieses Problem scheint das vietnamesische Lokal „Wok & Roll“ in Herne-Mitte nicht zu haben. „In den letzten Tagen sind zwar immer wieder Kinder reingekommen, haben irgendwas vom Coronavirus erzählt und sind dann wieder rausgelaufen“, sagt eine Mitarbeiterin. „Aber unsere Stammgäste kommen unverändert zu uns.“

Das stellt auch das Restaurant „Tausend Glück“ in Sodingen fest. So habe es bisher noch keine Beschwerden gegeben. „Das Coronavirus ist zwar Thema unter den Gästen aber trotzdem würde es sie nicht davon abhalten, zu uns zu kommen“, berichtet ein Angestellter. Und auch das „Asia & Co“-Restaurant im City Center teilt mit, dass das Unwetter vergangene Woche mehr Verluste verursacht habe als eine Corona-Hysterie.