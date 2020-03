Herne: Katholische Kirche reagiert auf das Coronavirus

Herne. Die katholische Kirche reagiert auf die Corona-Pandemie mit verschiedenen Maßnahmen. Gottesdienste fallen aus. Erstkommunion wird verschoben.

Die Katholische Kirche in Herne reagiert auf die Corona-Pandemie mit verschiedenen Maßnahmen: So fallen im gesamten Stadtgebiet schon seit Montag, 16. März, die gesamten Gottesdienste in allen Kirchen aus. Alle Veranstaltungen und Versammlungen in Gemeindehäusern wurden abgesagt.

"Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen", teilen Vikar Christian Schmidtke von der Pfarrei St. Dionysius und Gemeindereferentin Monika Klöckener von der Pfarrei St. Christophorus mit. So werden die Erstkommunionen auf die zweite Jahreshälfte verschoben. Die Firmung in St. Dionysius am 3. Mai entfalle ebenfalls und werde am 15. November nachgefeiert. Taufen könnten momentan nicht gespendet werden.

Bei Trauungen, die jetzt geplant sind, werde mit der Kirche besprochen, ob und wie sie stattfinden. Es werde aber in den kommenden Tagen keine großen Feiern geben, kündigen die beiden Gemeinden an. Möglich sei es, in einem sehr kleinen Kreis die Ehe zu schließen. "Da die Trauerhallen der städtischen Friedhöfe geschlossen sind, halten wir uns mit unseren katholischen Trauerhallen an die gleichen Absprachen", teilen die Kirchen mit. Beerdigungen seien momentan nur in kleinen Kreisen am Grab möglich.

In geöffneten Kirchen stehen Seelsorger zur Verfügung

In St. Christophorus Wanne-Eickel gibt es auf der Internetseite einen Plan mit offenen Kirchen. In den geöffneten Kirchen stehe immer eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zur Verfügung. In St. Dionysius Herne sind fünf Kirchen (St. Bonifatius, St. Peter und Paul, St. Dreifaltigkeit, St. Pius und Herz Jesu) zum persönlichen Gebet in der Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Zum Beginn und am Ende der Öffnungszeiten der Kirchen (in St. Dionysius) läuten die Glocken, die zum Gebet zuhause einladen.

Die Pfarrbüros sind geöffnet und telefonisch oder per Email erreichbar. In St. Dionysius soll es einen Livestream-Gottesdienst ab diesem Sonntag geben. Nähere Informationen sollen noch bekannt gegeben werden. In Wanne-Eickel werden die Glocken sonntags in gewohnter Weise läuten und laden zur häuslichen Gebetsgemeinschaft ein, "um so auch mit allen anderen aus St. Christophorus und weltweit verbunden zu sein". Weitere Informationen auf den Internetseiten der beiden Gemeinden www.st-dionysius-herne.de und www.wan-2019.de oder auch auf der Homepage des Erzbistums Paderborn www.erzbistum-paderborn.de.