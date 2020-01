Die IHK Mittleres Ruhrgebiet wird im kommenden Sommer ein zweijähriges Projekt in Angriff nehmen, das auch in Herne aufmerksam verfolgt und unterstützt wird: Mit „Bundle up“ wollen IHK und Kooperationspartner Technische Universität Dortmund sinnvolle Vorschläge zu einer klimagerechten Handelslogistik machen.

Mit dem Projektvorschlag gehören IHK und TU Dortmund zu jenen fünf Bewerbern, die sich beim Projektaufruf „Digitalen und stationären Handel zusammendenken“ des NRW-Wirtschaftsministeriums gegen 30 andere Ideen durchgesetzt haben und nun für die Realisierung 140.000 Euro vom Land erhalten.

IHK-Trendscout: Auch Parkhäuser und andere Immobilien können als Depots dienen

„Wir alle bestellen im Internet. Die Paketflut wird größer. Die Innenstädte sind voll von Lieferfahrzeugen. Gleichzeitig wollen wir alle emissionsfreie Innenstädte. Wir müssen also was tun“, bringt IHK-Handelsexpertin Jenni Duggen die Problematik auf den Punkt. Wenn man gleichzeitig feststellen müsse, dass die Leerstände in Ladenlokalen in den Innenstädten und Stadtteilzentren zunähmen (was für die Herner Innenstadt allerdings nur in sehr begrenztem Maß zutrifft), biete sich eine denkbare Lösung wie auf einem Silbertablett an: die Nutzung leerer Ladenlokale als Paketstationen.

IHK-Trendscout Christiane Auffermann Foto: IHK

„Wir wollen für unsere Überlegungen die Bestandsimmobilien nutzen. Das sind natürlich nicht nur leerstehende Ladenlokale, das können auch Parkhäuser oder andere Immobilien sein – die Gedanken sind tatsächlich im sprichwörtlichen Sinne frei“, skizziert IHK-Trendscout Christiane Auffermann den weiten Rahmen der Überlegungen. Die Depots sollen anbieterunabhängig sein.

IHK-Projekt passt zur Herner Gesamtstrategie der emissionsfreien City-Logistik

Auch bei der konkreten Nutzung könne es unterschiedliche Aspekte geben: als Anlieferstation für Paketdienstleister, die von den Depots mit klimafreundlichen Fahrzeugen „die letzte Meile“ zurücklegen. Oder auch als Abgabe- und Abholstation für Bürger. „Die Zustellung der Pakete nach der Online-Bestellung wird sicherlich irgendwann etwas kosten. Wir müssen also raus aus der Komfortzone der eigenen Wohnung. Dezentrale Depots irgendwo in der Innenstadt, wo man nach dem Friseurbesuch vorbeigeht und sein Paket mitnimmt, sind sicherlich eine denkbare Option“, so Duggen.

Lokales Kammer holt sich Partner für das Projekt Um das Projekt umzusetzen, holt sich die IHK Partner. So haben IHK und TU Dortmund bislang 13 Unternehmen und Verbände gewonnen, die einen „Letter of Intent“ unterschrieben haben – darunter Immobilienbesitzer, Einkaufszentrenbetreiber, Logistikunternehmen oder Kommunen. Um eine realistische Chance zur späteren Umsetzung der Vorschläge zu haben, müsse man mit den Städten des IHK-Bezirks, aber vor allem auch mit Immobilienbesitzern an einem Strang ziehen, so die IHK.

Die Stadt Herne unterstützt dieses Projekt ausdrücklich. Es passe bestens in die Herner Gesamtstrategie der emissionsfreien City-Logistik. Zur Erinnerung: Die Stadt hatte bereits vor einigen Jahren einen Pilotversuch mit Lastenrädern durchgeführt. Der Paketdienstleister UPS liefert seit geraumer Zeit Pakete in der Herner Innenstadt mit elektrogestützten Lastenrädern aus. Auch die Ansiedlung des schwäbischen Konzerns Mosolf ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Mosolf wird ab März in Wanne-Süd das Elektro-Lieferfahrzeug Tropos bauen.

Pierre Golz: Das Projekt der IHK passt ideal in die Herner Gesamtstrategie. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Herne will Warenströme analysieren, um später Verkehr und Emissionen zu vermeiden

Bei der Stadt gebe es Überlegungen, die Warenströme zu analysieren, um in einem nächsten Schritt zu schauen, wie man diese Warenströme lenken kann, um Verkehre und Emissionen zu reduzieren, so Pierre Golz, Leiter der Stabsstelle Digitalisierung bei der Stadt, im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion. Bereits bei der IHK-Veranstaltung „RuhrFaktor Mobilität“ im vergangenen November hatte Oberbürgermeister Frank Dudda gesagt, dass er dem Gedanken absolut positiv gegenüberstehe, an zentralen Orten in der Stadt Stellen zu schaffen, an denen Händler und Logistiker etwas verteilen könnten, Privatpersonen etwas abholen oder abgeben könnten. Der Druck zur Veränderung sei groß - nur durch den Bau eines neuen Radweges sei der Klimawandel nicht zu stoppen.

Durch das IHK-Projekt wird das Herner Mosaik in Sachen Citylogistik um einen weiteren Stein ergänzt. Denn die Stadt ist - neben Bottrop und Oberhausen - Partnerkommune beim Projekt „Mobilität im Ruhrgebiet“, das die Brost-Stiftung gemeinsam mit dem NRW-Verkehrsministerium durchführt. Beim Forum „Citylogistik der Zukunft“ im vergangenen Jahr in der Akademie Mont-Cenis hatte Dudda betont, dass Herne ein Hotspot für umweltfreundliche Liefertechnik werden wolle.