Unterhaltung Herne: Helmut Sanftenschneider zeigt Show per Livestream

Herne. Weil Sanftenschneider und seine Künstlerfreunde nicht live spielen können, zeigen sie in Corona-Zeiten „Lachen befreit“ per Livestream.

Freischaffende Kabarettisten, Comedians und Kleinkünstler trifft das derzeitige Veranstaltungsverbot besonders hart, da alle Auftritte erstmal bis (teilweise) Ende April abgesagt wurden und somit bei den Künstlern die kompletten Einnahmen wegfallen.

Lachen per Livestream

Der auch in Herne bestens bekannte Bochumer Moderator und Kabarettist Helmut Sanftenschneider geht im Zusammenschluss mit zahlreichen Künstlern aus NRW jetzt in die Offensive. Unter dem Motto: „Lachen befreit“, wird ab Dienstag, 17. März, ab 20.30 Uhr vier- bis fünfmal die Woche per Livestream die Show „NachtSchnittchen - Late Night“ im Netz ausgestrahlt.

Bekannte, unbekanntere und aufstrebende Comedians, Kabarettisten und Kleinkünstler, die jetzt ungewollt frei haben, werden über das Tagesgeschehen plaudern und Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen zeigen. Außerdem werden auch prominente Gäste, die dieses Format unterstützen möchten, per Video zugeschaltet. Der Zugang ist öffentlich und umsonst. Wer die Künstler- und Kulturszene NRW in diesen besonderen Zeiten unterstützen möchte, wird aber die Möglichkeit dazu bekommen.