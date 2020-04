Herne: HCR weitet Angebot zum Schulbeginn wieder aus

Herne. Zum Schulstart am Donnerstag weitet die HCR ihr Angebot wieder aus. Bis auf wenige Ausnahmen sollen die Busse nach dem bekannten Plan fahren.

Die Vorbereitungen für die schrittweise Wiederaufnahme des Schulunterrichts laufen. Auch die HCR werde ihr Angebot nach Abstimmung mit der Stadt Herne ab Donnerstag, 23. April, ausweiten, teilt das Unternehmen mit.

Bis auf wenige Ausnahmen verkehrten die Busse dann wieder nach dem bekannten Fahrplan von montags bis sonntags. Alle Fahrten werden voraussichtlich im Laufe des Mittwochs in der elektronischen Fahrplanauskunft auf www.hcr-herne.de und in der HCR-App zu finden sein, heißt es.

Regelangebot endet in den Abendstunden

Lediglich in den Abendstunden werde das Regelangebot zwischen 22 und 22.30 Uhr enden und im direkten Anschluss um eine Fahrt der Nacht-Express-Linien NE31 – NE34 ergänzt. Planmäßige Einsatzbusse zu Schulzeiten und das Nacht-Angebot entfallen weiterhin. „Wir beobachten täglich die neue Situation. Wo zusätzliche Fahrten benötigt werden, handeln wir möglichst punktuell und situativ flexibel“, betont HCR-Geschäftsführer Karsten Krüger.

Die Corona-Schutzmaßnahmen in den Bussen für Fahrgäste und Fahrerpersonal blieben bis auf Weiteres bestehen. Seit Mitte März ist der Vordereinstieg der Busse für Fahrgäste gesperrt und damit auch der Ticketverkauf in den Fahrzeugen nicht mehr möglich. Fahrgäste können die Tickets im HCR-Kundencenter Herne-Mitte, online oder an Automaten erwerben.

Regeln sollen befolgt werden

Aufgrund der zu erwartenden, wieder steigenden Fahrgastzahlen appelliert die HCR an die Eigenverantwortung der Fahrgäste und die noch bewusstere Einhaltung der Hygieneregeln. Fahrgäste sollten sich in Bussen so gut wie möglich verteilen und gegebenenfalls auf die nächste Fahrtmöglichkeit warten, wenn ein ankommender Bus bereits gut gefüllt sei. Hierzu gehöre auch die Empfehlung, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und damit andere Mitfahrende und sich selbst zu schützen. Dazu könnten auch Halstücher und Schals verwendet werden, so das Unternehmen.