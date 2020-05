Herne: Gottesdienste in zwei weiteren evangelischen Kirchen

Herne. In Sodingen und Bladenhorst-Zion wurde bereits Gottesdienst gefeiert. Am Sonntag ziehen die Ev. Kreuzkirche und die Petrus-Kirchengemeinde nach.

Die Evangelische Petrus-Kirchengemeinde und die Evangelische Kreuzkirchengemeinde laden am kommenden Sonntag, 17. Mai, zu Gottesdiensten in ihren Kirchen ein. Die Kirchengemeinden Sodingen und Bladenhorst-Zion waren bereits am vergangenen Sonntag gestartet. Alle anderen evangelischen Gemeinden in Herne und Wanne-Eickel ziehen in den kommenden Wochen nach. Die Kirchengemeinde Wanne-Eickel plant, zu Pfingsten in allen Kirchen zu starten.

Abstandsgebot und „Einbahnstraßen“

Bei der Durchführung der Gottesdienste gilt das Abstandsgebot, d.h. ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern in alle Richtungen ist einzuhalten. Dementsprechend ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Beim Betreten und Verlassen der Kirche wird es entsprechende Regelungen (z.B. ein „Einbahnstraßensystem“) geben; die Sitzplätze in den Bänken werden markiert, Einzelplätze ebenso wie solche für Menschen, die in einem Haushalt leben, damit sie zusammensitzen können.

Am Eingang müssen sich die Besucher die Hände desinfizieren; Desinfektionsmittel wird bereitgestellt. Türgriffe und Handläufe werden desinfiziert. Es werden Anwesenheitslisten (Name, Anschrift und Telefonnummer) geführt. Während des Gottesdienstes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Besucherinnen und Besucher sollten eine Schutzmaske mitbringen, die Gemeinden sind aber verpflichtet, Schutzmasken vorzuhalten. Pfarrer müssen keine Schutzmaske tragen. Gemeindegesang wird es nicht geben. Auf die Feier des Abendmahls soll vorerst verzichtet werden. Menschen, die zu den Risikogruppen gehören und besonders gefährdet sind, wird von einer Teilnahme abgeraten. Sie sollten (weiterhin) auf die Gottesdienste bei YouTube, im Radio oder Fernsehen ausweichen.

Die Termine

Kirchengemeinde Bladenhorst-Zion, Zionskirche, Roonstraße 84, Sonntag, 17. Mai, 10.30 Uhr. Kirchengemeinde Sodingen, Johanniskirche, Mont-Cenis-Straße 327, Sonntag, 17. Mai, 10 Uhr. Kreuzkirchengemeinde: Kreuzkirche, Europaplatz, Sonntag, 17. Mai, 9.30 Uhr. Petrus-Kirchengemeinde: Dreifaltigkeitskirche, Regenkamp 78, Sonntag, 17. Mai, 9.30 Uhr.