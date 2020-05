Herne: Frau spuckt Polizistin ins Gesicht und ruft „Corona“

Herne. Bei einer Verkehrskontrolle in Herne hat eine Frau eine Polizistin angespuckt und dabei „Corona“ gerufen. Sie wurde auf das Virus getestet.

Bei einer Verkehrskontrolle in Wanne-Eickel ist eine Polizeibeamtin (41) von einer 49-jährigen Frau, die als Beifahrerin in einem Auto unterwegs war, ins Gesicht gespuckt worden, teilt die Polizei mit. Dabei soll sie laut „Corona“ geschrien haben.

Laut Polizei kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag, 3. Mai, einen Autofahrer (52) nach einem Verkehrsverstoß wegen fehlender Umweltplakette an der Karlstraße. Über die polizeilichen Maßnahmen echauffierte sich dabei die Beifahrerin. Unvermittelt spuckte sie der einschreitenden Polizistin ins Gesicht und rief dabei laut „Corona“, teilt die Polizei mit. Der Auswurf traf die Beamtin. Da die Frau sich nicht ausweisen konnte und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde sie für die weiteren Maßnahmen zur Wache gebracht.

Staatsanwaltschaft ordnet Covid-Schnelltest an

Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass gegen die 49-jährige Osteuropäerin ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Diebstahls vorlag. Die Staatsanwaltschaft Bochum ordnete bei der 49-jährigen Frau einen Covid-Schnelltest an.

Auf Anordnung eines Richters wurde die Frau bis zur ausstehenden Feststellung des Testergebnisses in Gewahrsam genommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern im Kriminalkommissariat 35 weiter an.