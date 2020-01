Herne: Frank Dudda gibt Erklärung zur OB-Kandidatur ab

Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda hatte die Presse für Montag ins Herner Rathaus eingeladen, um zu erklären, ob er bei der OB-Wahl im September 2020 erneut für die SPD antreten will. Der 56-Jährige ist seit 2015 im Amt.

Er sei bereit für eine zweite Amtszeit, teilte Dudda im Rathaus mit. Dass er sich am Ende der Weihnachtsferien zu seinen Zukunftsplänen äußert, hatte er im WAZ-Interview Ende Dezember angekündigt. „Ich fühle mich fit und habe gute Ideen“, sagte er in der WAZ-Redaktion. Er wolle aber über Weihnachten und den Jahreswechsel zunächst die zurückliegenden vier Jahre in Ruhe Revue passieren lassen, um sich dann zu einer Kandidatur zu äußern.

Vor fünf Jahren erhielt er 55,9 Prozent der Stimmen

Das hat er nun getan: Er strebt eine zweite Amtszeit an. Ein Ja der SPD-Basis vorausgesetzt, stellt sich Dudda bei den Kommunalwahlen im September den Wählern. Vor fünf Jahren wurde der promovierte Jurist, damals Fraktionschef der SPD im Rat der Stadt, mit 55,9 Prozent der Wählerstimmen im ersten Wahlgang gewählt. Gegen Dudda wollen bei der Oberbürgermeister-Wahl der 33-jährige Timon Radicke (CDU) und der 34-jährige Pascal Krüger (Grüne) antreten.

Er tritt bei der OB-Wahl für die CDU an: Timon Radicke. Foto: Muscheid / WAZ

Auch die FDP will im März einen eigenen Kandidaten küren, sagt Parteichef Thomas Bloch. Im Blick habe er eine Frau, sagt er zur WAZ. Mehr verraten will er aber (noch) nicht. Wenn die Frau nicht zur Verfügung stehen sollte, „würde ich mich nicht drücken“, fügt er an. Die Linke will kurz vor den Osterferien entscheiden, ob sie einen OB-Kandidaten ins Rennen schickt. Vor fünf Jahren trat noch ein breites Parteien-Bündnis gegen Dudda an. Thomas Reinke (Grüne) hatte auch die Unterstützung von Linken, FDP, Piraten und AL.

Dudda will weiter „Vollgas“ geben

Gegenüber der WAZ hatte Dudda angekündigt, weiter „Vollgas“ zu geben. Bis zur OB-Wahl wolle er pro Monat „mindestens zwei Ausrufezeichen“ in Herne setzen. Und sollte er 2021 Oberbürgermeister sein, dann würde er für eine weitere Städtepartnerschaft werben – mit den USA. „Wir wollen unsere Lage, unsere Logistikstruktur und unser weltumspannendes Netzwerk global nutzen“, begründete der 56-Jährige. Welche Partnerstadt in den USA zu Herne passe, müsse noch geprüft werden. Gesucht würde „eine Stadt, die mit dem gleichen Geist ausgestattet ist wie wir: eine Partnerstadt, in der es also tendenziell eine Zeit lang abwärts ging, die dann aber die positive Wende geschafft hat“.