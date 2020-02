Das Coronavirus habe Herne erreicht - dieses Gerücht verbreitete sich am Donnerstag via Whatsapp. Allein: Es stimmt nicht. Rathaus und EvK widersprechen klar.

Coronavirus Coronavirus in Herne? Stadt und EvK dementieren deutlich

Herne. Die Angst vor dem Coronavirus lässt in Herne Gerüchte sprießen. Angeblich soll es den ersten Fall im EvK gegeben haben. Doch das stimmt nicht.

Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt in Herne offenbar dafür, dass sich in erster Linie Gerüchte schnell verbreiten.

So geisterte am Donnerstagnachmittag eine Whatsapp-Sprachnachricht durch zahlreiche Gruppen und wurde zahlreich weiterverbreitet. Auf dieser Nachricht ist eine Frau zu hören, die angeblich mit ihrem Apotheken-Auto unterwegs ist. Sie sagt: „Ich hab hier jetzt gerade ein Insiderwissen gekriegt. Unser Evangelisches Krankenhaus auf der Wiescherstraße hat wohl den ersten Coronafall. Ich wollte Euch nur sagen, dass das jetzt in Herne auch angekommen ist.“

Seifen und Desinfektionsmittel stark nachgefragt

Doch ganz offensichtlich handelt es sich um ein Gerücht, das jeglicher Grundlage entbehrt. Aus dem Rathaus gab es auf WAZ-Anfrage ein Dementi. Und auch Andrea Wocher, Sprecherin des Evangelischen Krankenhauses, verneinte klipp und klar, dass es einen Fall im EvK gibt. Auch Wocher kannte die Original-Sprachnachricht.

Allerdings wollen sich offenbar viele Menschen auf einen Ausbruch vorbereiten. In Drogeriemärkten waren Seifen und Desinfektionsmittel am Donnerstag sehr stark nachgefragt, doch für Panikkäufe gab es bei einer Stichprobe der Herner WAZ keine Anzeichen.