Herne: Einjähriges Kind nach Unfall im Krankenhaus

An der Kreuzung Roonstraße/Bahnhofstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall.

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Roonstraße in Herne-Mitte musste ein Kleinkind in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auffahrunfall beim Abbiegen in die Bahnhofstraße

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 23-jährige Frau aus Recklinghausen gegen 20.20 Uhr auf der Roonstraße und wollte nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen. Hinter ihr fuhr eine 33-Jährige, ebenfalls aus Recklinghausen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem der einjährige Sohn der 23-Jährigen in seinem Kindersitz verletzt wurde.

Der Junge wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

