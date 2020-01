Herne: DSDS-Kandidat Momo bringt zweite eigene Single raus

Nach dem Erfolg seiner ersten Single bringt Mouhamad Chahine, der als Momo bei DSDS 2019 bekannt wurde, seinen zweiten eigenen Song raus. Knapp zehn Monate sind vergangen, seit Momo bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ in der zweiten Liveshow ausschied.

Sein Leben hat sich seitdem verändert. Er werde für Clubs gebucht und durfte unter anderem bereits in Bern auftreten, berichtet der Wanne-Eickeler. Sein erster Song, „ein typischer Sommersong zum mitsingen“, stieß auf gute Resonanz und sei häufig gestreamt worden, sagt Momo.

Die neue Single von Momo heißt „Jolie“

In seiner zweiten Single „Jolie“ geht es nun wieder um gute Laune und Liebe. „Ich habe 80 Prozent weibliche Fans, die mögen sowas“, erzählt der 23-Jährige. Und um eine schöne Frau gehe es auch in dem Musikvideo zum neuen Song, das unter anderem in Dortmund und Lünen gedreht wurde.

Auch für die Zukunft hat Momo einiges geplant. „Ich habe noch ein paar Songs parat, die ich auch veröffentlichen werde.“ Doch bis zum ersten richtig großen Hit will er weiter als Chemikant arbeiten. Und auch, wenn zwei Jobs parallel sehr stressig seien, mache ihm die Musik noch immer viel Spaß, sagt er. „Die Zeit bei DSDS war die geilste Zeit in meinem Leben.“

Die neue Single erscheint in der Nacht zu Freitag um 0 Uhr und kann online unter anderem auf Spotify, Youtube oder Deezer gestreamt werden. Alle Infos zur aktuellen Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ unter https://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html.