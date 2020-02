Herne: Der Januar war erneut zu warm und zu trocken

Orkantief Sabine wird sicherlich im Februar-Wetterbericht der Mont-Cenis-Gesamtschule seine Spuren hinterlassen, doch zunächst gilt der Blick dem Januar.

Und der erste Monat des Jahres setzt den Wettertrend der vergangenen zwei Jahre mit zu wenig Niederschlägen und zu warmen Temperaturverläufen nahtlos fort:

So lag die monatliche Durchschnittstemperatur mit 5,2 Grad mehr als zwei Grad über den Vergleichswerten der vergangenen 30 Jahre. Dieser Monat war dementsprechend der zweitwärmste Januar in diesem Beobachtungszeitraum – lediglich 2014 registrierte die Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule in Sodingen im Januar noch ein halbes Grad mehr. Sowohl tagsüber als auch nachts war es deutlich wärmer. Dementsprechend gab es auch nur mit acht Frostnächten - tagsüber lagen die Temperaturen durchweg über null Grad - drei weniger als sonst im Januar. Eistage, an denen die Temperaturen beständig unter der Frostgrenze liegen, gab es gar nicht.

Joachim Lilei, Lehrer an der Mont-Cenis-Gesamtschule, wertet die gesammelten Daten mit Schülern aus. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

So richtig kalt wurde es nur Neujahr morgens mit minus 4,8 Grad, da zu diesem Zeitpunkt sich die Sonne noch nicht gegenüber dem „Feuerwerksfeinstaubdunst“ der vergangenen Nacht durchsetzen konnte. Zum Vergleich: 1997 und 2010 war es im Januar nachts durchschnittlich minus 3 Grad kalt, dieses Jahr liegt der Wert mit 2,7 Grad deutlich darüber.

Da in den acht Frostnächten lediglich Nebel aufstieg und somit keine Niederschläge fielen, schneite es auch in diesem Hochwintermonat nicht, zumal ja auch der Dauerfrost ausblieb. Der fehlende Schnee trübt auch die gesamte Niederschlagsbilanz: Trotz der 24 Regentage – normal wären lediglich 13 oder 14 zu erwarten gewesen – fielen nur 44,6 Liter Regen je Quadratmeter. Dies entspricht etwas mehr als der Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge und bedeutet Platz vier der trockensten Januarmonate der vergangenen 30 Jahre. Auch hier lässt sich ein Trend beobachten: Es regnet in den vergangen Jahren häufiger, die jeweiligen Niederschlagsmengen fallen aber deutlich geringer aus als früher.

Auch die Sonne schien nur 45 Stunden - lang und somit fast ein Fünftel weniger als sonst im Januar. Ansonsten war es eher nebelig-trüb und trist. Lediglich auffrischender Wind sorgte für ein wenig Abwechslung: So lag die Anzahl der Tage mit Windgeschwindigkeiten über 45 km/h mit drei im Soll, und an zwei Tagen wurde dieser Wert fast erreicht. Am 28. Januar lag die Windgeschwindigkeit bei 51,5 km/h. Dies entspricht immerhin der Windstärke 7. Verantwortlich für diese steifen Brisen waren Tiefausläufer aus vorwiegend westlicher bis nord-westlicher Richtung. Ein laues Lüftchen im Vergleich zu „Sabine“, die im Februar auch in Herne eintraf...

Die Wetterstation wurde Februar 2011 auf dem Dach der Mont-Cenis-Gesamtschule installiert. Die von ihr ermittelten Daten werden zunächst von Schülern durch einen Vergleich mit den Durchschnittswerten der Jahre 1990-2019 ausgewertet. Die Vergleichsdaten werden vom Wetteramt in Essen ermittelt. Den endgültigen Bericht schreibt Joachim Lilei.